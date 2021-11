Le promoteur de Tyson Fury, Bob Arum, a rejeté la possibilité de signer Oleksandr Usyk après Vasyl Lomachenko et a raté la victoire du titre mondial des poids lourds contre Anthony Joshua

Bob Arum a révélé qu’il avait raté l’occasion de signer Oleksandr Usyk et de se délecter de son succès au championnat du monde des poids lourds contre Anthony Joshua.

Le légendaire américain s’est forgé une carrière au Temple de la renommée en tant que promoteur de boxe qui a commencé en 1966 lorsqu’il a travaillé aux côtés de Muhammad Ali.

Arum a signé Lomachenko, mais a refusé Usyk

Depuis lors, Arum, 90 ans, a représenté certains des plus grands combattants de l’histoire, tels qu’Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather et Tyson Fury.

Le PDG de Top Rank apparaîtra dans la troisième saison de Fight of My Life de talkSPORT pour parler de certains des hauts et des bas de son incroyable carrière.

C’est Arum qui a signé le grand Vasyl Lomachenko après son succès olympique à Londres en 2012, mais il a également eu la chance de signer en même temps le futur roi des cruiserweight et des lourds Usyk.

Cependant, avec un manque de combattants de 200 livres dans son écurie, le joueur de 89 ans a laissé passer l’occasion et a raté la chance d’ajouter un autre champion du monde à sa liste de stars.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk est le champion du monde des poids lourds WBA, IBF et WBO

Joshua a activé sa clause de revanche avec Usyk pour 2022

Arum a déclaré à talkSPORT: «Lorsque j’ai signé le grand combattant ukrainien, Vasyl Lomachenko, on m’a proposé de signer un contrat avec son copain Oleksandr Usyk.

«Mais Oleksandr Uysk était un cruiserweight et je faisais alors la plupart de mes combats pour HBO.

«Et ils ne comportaient aucun cruiserweight, alors j’ai réussi. Et regardez ce qui s’est passé avec Usyk ; il est devenu un champion des poids lourds.

«C’est un talent incroyable, une personne formidable, formidable, drôle comme l’enfer, un ami formidable et je me suis rapproché de lui grâce à Lomachenko.

« Mais je ne l’ai pas signé et j’ai donc raté sa victoire sur Anthony Joshua pour remporter le championnat du monde des poids lourds. »

Après avoir détrôné Joshua en septembre à Londres, Usyk aurait bien pu programmer un combat pour le titre des poids lourds incontesté contre Fury, le client d’Arum.

Cependant, le joueur de 34 ans affrontera Joshua pour la deuxième fois en 2022 avant de se concentrer sur le détenteur de la ceinture WBC « The Gypsy King ».

Écoutez Fight Of My Life le dimanche 7 novembre à 20h00. La série 3 démarre avec le PDG de Top Rank, Bob Arum, discutant de Marvin Hagler contre Tommy Hearns au Caesars Palace, Las Vegas.

Hagler vs Hearns et le légendaire premier tour font l’objet de la dernière série de ‘Fight of My Life’ avec Bob Arum racontant à talkSPORT ses souvenirs du combat

Étiqueté ‘The War’, l’épopée de 1985 est l’un des combats légendaires de la boxe