L’agent d’Oleksandr Usyk insiste sur le fait que la victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder n’était pas impressionnante et il n’a rien vu de spécial de l’un ou l’autre combattant.

Un combat de trilogie épique s’est terminé au 11e tour lorsque Fury a éliminé Wilder, après que les deux hommes aient déjà été terrassés deux fois.

Fury et Wilder ont tous deux porté le coup fatal

Ryan Hafey/PBC

Les deux combattants ont touché le pont plus d’une fois

Ce fut un combat brutal, les deux boxeurs faisant preuve d’un cœur incroyable pour continuer, en particulier Wilder – qui a été sévèrement puni à partir du cinquième tour.

À peine deux semaines plus tôt, une bataille différente avait eu lieu entre Usyk et Anthony Joshua pour les trois autres ceintures des poids lourds.

Bien qu’il soit plus petit que son adversaire, Usyk a livré une masterclass technique pour battre confortablement Joshua aux points et remporter les titres IBF, WBA et WBO.

Avec Fury défendant avec succès la couronne WBC, il pourrait être sur la bonne voie pour un combat d’unification contre Usyk à un moment donné dans le futur.

L’Ukrainien affrontera d’abord AJ, tandis que Fury a reçu l’ordre de combattre le challenger obligatoire Dillian Whyte entre-temps.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a remporté une victoire différente sur AJ

Et selon le promoteur d’Usyk, Alexander Krassyuk, son client a de bonnes chances de battre Fury si les deux se rencontrent.

« Le combat que nous avons vu samedi soir [Fury vs Wilder] »n’était pas impressionnant », a-t-il déclaré à talkSPORT. «En tant que combat, c’était une énorme performance. Mais comme un match de boxe, ça ne ressemblait pas à [one].

«Il y avait deux guerriers qui essayaient de se frapper avec tout ce qu’ils pouvaient juste pour s’entretuer. Mais côté boxe et côté technique, je n’ai rien vu de vraiment spécial chez les deux combattants.

« Je considère donc que les chances d’Usyk sont assez élevées s’il utilise son QI de boxe et la façon dont il boxait avec AJ. »