Le promoteur du financement du logement d’Indiabulls vend 12% de sa participation pour en faire une entreprise gérée par des professionnels

Sameer Gehlaut, promoteur d’Indiabulls Housing Finance, a vendu jeudi une participation de près de 12% dans la société par l’intermédiaire de sociétés de promotion pour en faire une entité entièrement gérée par des professionnels.

« J’ai vendu 11,9% de l’entreprise dans le but de faire de l’entreprise une entreprise entièrement gérée et gérée de manière professionnelle.

« Avec cette vente, mes sociétés de promotion et moi-même détenons désormais 9,8 % de l’entreprise. J’ai l’intention de détenir ces actions et de participer à l’histoire de la croissance future de l’entreprise », a déclaré Gehlaut, cité par Indiabulls Housing Finance, dans un dossier réglementaire.

Dans une lettre envoyée aux membres du conseil d’administration de la société, Gehlaut a déclaré que depuis son introduction en bourse en septembre 2004 à Rs 19 par action, Indiabulls Housing Finance a été une « fabuleuse histoire à succès ».

Gehlaut a déclaré qu’il démissionnerait du conseil d’administration de la société d’ici la fin de l’exercice en cours, se terminant le 31 mars 2022, et achèverait le processus de dé-promotorisation de la société avec les approbations requises.

Il y a deux ans, le bailleur de fonds du logement avait envisagé d’être une institution financière innovante et gérée par des professionnels, dotée d’un bilan solide, d’une forte liquidité et d’une gouvernance d’entreprise de classe de maître.

Gehlaut détenait au total 21,69 pour cent du capital de la société à titre personnel (0,11 pour cent) et par l’intermédiaire de ses sociétés de promotion — Inuus Infrastructure Pvt Ltd (7,70 pour cent) et Sameer Gehlaut IBH Trust (13,89 pour cent), avant de vendre son près de 12% du capital jeudi.

Selon les données des transactions en gros sur l’ESB, Sameer Gehlaut IBH Trust a vendu 50 000 000 actions à Rs 268,49 chacune.

Les actions d’Indiabulls Housing Finance ont clôturé à Rs 254,30 chacune sur l’ESB, en baisse de 4,06 % par rapport à la clôture précédente.

