Le promoteur du programme de cryptographie vanté par Steven Seagal plaide coupable et risque 5 ans de prison – Réglementation Bitcoin News Crypto new media

Un promoteur du système de crypto-monnaie précédemment vanté par le célèbre artiste martial et acteur Steven Seagal a plaidé coupable pour sa participation. Le stratagème a prétendu à tort qu’il “pourrait générer un rendement de 8 000 % pour les investisseurs en un an”.

Le promoteur du programme de crypto plaide coupable

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé vendredi que John DeMarr, 55 ans, avait plaidé coupable “pour sa participation à un stratagème coordonné de fraude en crypto-monnaie et en valeurs mobilières via de prétendues plateformes de monnaie numérique et des comptes financiers basés à l’étranger”.

DeMarr a admis avoir comploté avec d’autres “pour frauder les investisseurs victimes en les incitant à investir dans leurs entreprises,” Start Options “et” B2G “, sur la base de représentations matériellement fausses et trompeuses”. Il a été inculpé en février. Le DOJ a déclaré que les deux stratagèmes étaient frauduleux.

Start Options prétendait être une plate-forme d’extraction et de trading de crypto-monnaie, tandis que B2G, également connu sous le nom de Bitcoiin2gen, était prétendument un « écosystème » pour son jeton B2G natif où les utilisateurs pouvaient échanger des devises numériques et fiduciaires.

DeMarr et d’autres ont commencé à proposer des titres via le site Web Start Options vers décembre 2017. Les investisseurs devaient déposer leurs fonds en bitcoins, en dollars américains ou en euros. Les fonds ont été bloqués pendant une période de temps spécifiée et les investisseurs ont été promis qu’ils gagneraient des « profits énormes ».

Cependant, au lieu d’utiliser l’argent pour investir dans la crypto-monnaie comme annoncé, DeMarr et d’autres ont détourné les fonds vers des comptes qu’ils contrôlaient « et utilisés pour diverses dépenses personnelles, notamment l’achat d’une Porsche, des bijoux et la rénovation de la maison de DeMarr en Californie. “

Start Options a également prétendu à tort présenter des mentions de célébrités pour promouvoir ses offres de titres. Le MJ a noté :

Sur la base de cela et d’autres supports promotionnels frauduleux, les investisseurs ont envoyé des millions de dollars de bitcoin, d’éthereum et de monnaie fiduciaire sur des comptes financiers, y compris des portefeuilles cryptographiques, contrôlés par DeMarr et d’autres aux États-Unis et à l’étranger.

Fin janvier 2018, au lieu de laisser les investisseurs retirer leurs fonds après la fin de la période de blocage, DeMarr et d’autres leur ont demandé de reconduire leurs comptes dans une offre initiale de pièces (ICO) non enregistrée de B2G, le jeton qu’ils ont faussement promu. “En vérité, les investisseurs n’ont jamais reçu de jetons numériques, et les fonds de l’offre n’ont pas été utilisés pour développer la plate-forme B2G”, a décrit le ministère de la Justice, ajoutant :

Dans le cadre du complot, DeMarr et d’autres ont également payé divers promoteurs, dont un acteur célèbre pour les films d’arts martiaux réalisés dans les années 1980 et 1990, pour servir de promoteur et de porte-parole de célébrités, affirmant à tort que B2G pourrait générer un retour de « 8000% ». pour les investisseurs dans un délai d’un an, et qu’il a participé à l’ICO.

La célébrité à laquelle le DOJ a fait référence était Steven Seagal qui a été inculpé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en février de l’année dernière pour avoir fait la promotion illégale du programme d’investissement en crypto-monnaie qui prétendait être “la prochaine génération de bitcoin”. Seagal n’a pas révélé qu’il était rémunéré en espèces et en crypto-monnaies par B2G pour la commercialisation de son offre de jetons, comme sur Twitter et Facebook.

DeMarr et d’autres ont également créé de faux communiqués de presse et des livres blancs sur B2G, ont fabriqué ses relevés de compte et ont refusé de laisser les investisseurs retirer leur argent. Il “a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières”, a déclaré le DOJ, notant que “DeMarr encourt une peine maximale de cinq ans de prison”.

Crédits images: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

