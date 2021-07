‘Le Prophète’ Enmanuel Reyes Pla cherche à prêcher avec sa boxe à Tokyo

La vie appartient aux braves, aux audacieux, et quand les portes sont fermées, il ne faut pas reculer et abandonner, mais chercher les autres et si possible avec plus d’insistance. Enmanuel Reyes Pla

(-91kg) il est né en Havana en 1992 et a commencé la boxe à l’âge de huit ans. A cette époque, il recherchait dans la boxe la sécurité et la force qui lui permettraient de se défendre des disputes qu’il avait à l’école et dans la rue, dans lesquelles il avait l’habitude de perdre. Cela venait de la main de son père et commença rapidement à émerger. On pouvait voir ses manières quand il était petit, et la preuve en est qu’avant ses dix ans, il avait déjà intégré les programmes d’entraînement de boxe cubaine.

Au Cuba, Chaque province a sa propre école, avec des équipes très puissantes, avec trois boxeurs au poids et les meilleurs vont à ce qu’on appelle « la ferme », où se concentrent les équipes cubaines. Il a atteint le sommet de la boxe cubaine et était numéro deux, mais il a compris que tant sur le plan personnel que sportif ce n’était pas le meilleur scénario pour progresser et poursuivre son rêve d’être un olympien. Je n’étais pas content. Il sentit qu’on ne pariait pas entièrement sur lui, qu’il était toujours considéré comme le deuxième plat et qu’il croyait que sa recette devait d’abord être servie à table, au point qu’il décida de quitter son pays et de se rendre La Corogne, où résident son père, son oncle et sa grand-mère.

Après une visite de Russie, Biélorussie, Allemagne et AutricheUne odyssée dans laquelle il n’a jamais perdu espoir, il a finalement réussi à rejoindre l’Espagne et à retrouver sa famille, où il était déjà heureux et où il a pu rapidement redevenir boxeur. Il a contacté le Fédération espagnole de boxe (FEB) et en un clin d’œil, ils ont vu son potentiel. Il a obtenu la nationalité espagnole au début de l’année dernière et lui, un homme croyant et reconnaissant, a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il avait boxé pour remercier l’Espagne pour ce qu’il a fait pour sa famille et ce qu’il a maintenant fait pour lui.

Et le temps semble lui donner raison, comme ses résultats le prouvent. Il a été champion d’Espagne, du prestigieux Tournoi International de Boxam, d’argent au Tournoi International de Strandja 2020 (Bulgarie), vainqueur de différents tournois internationaux et une nouvelle médaille d’argent dans la récente Tournoi Pré-Olympique qui a été joué dans Paris, qui valait le billet pour Tokyo, et cela l’a placé comme l’une des options de médailles les plus fortes des quatre boxeurs qui seront à Tokyo : José Quiles, Gazi Jalidov, Gabriel Escobar et le.

Sur l’anneau ‘Le profit’ montre une belle image. Une puissance physique incontestable, mais Enmanuel a aussi la vertu de savoir se mesurer entre les cordes, de savoir quoi faire à tout moment et de ne pas accélérer le rythme des combats sans raison apparente. Fidèle à ses racines, il « mâche » le combat et jette ses poings redoutés dès qu’il en a l’occasion.

Avec eux, il s’est déjà fait une certaine notoriété dans le milieu de la boxe. Enmanuel fait partie de ceux qui parlent à l’intérieur et à l’extérieur du ring, toujours mû par la foi et une grande sécurité dans ses conditions, comme en témoignent ces paroles qui reflètent son caractère et sa manière d’être. « Il faut du courage pour être différent, pour réussir, pour gagner. Les gens ne parlent pas de ceux qui ne gagnent pas. Si vous gagnez, ils parleront de vous. Avez-vous le courage ?” Parole du prophète.