‘Le Prophète’ est déjà en quartiers

Gabriel Escobar (54 kilos) a fait ses adieux ce dimanche à la Coupe du monde AIBA en Serbie. L’Espagnol, diplômé olympique à Tokyo 2020, est tombé en huitièmes de finale. Les Espagnols ont cédé aux Vénézuéliens Yoel finol (argent à Rio 2016) dans un match très serré qui a été résolu par décision partagée (28-29, 29-28, 27-30, 29-28 et 29-28).

Le madrilène de 25 ans a commencé à envoyer depuis le centre du ring. Mais la mobilité et la manière de verrouiller le combat du Vénézuélien l’ont étouffé dans la seconde, dans laquelle il a boxé en gaucher. Tout était ouvert pour le troisième tour. Escobar a décroché des coups très durs, mais la finale a eu plus de rythme et cela a davantage convaincu trois des cinq juges.

Le suivant en action était Ayoub Ghadfa (+92 kg), qui a également perdu en huitièmes de finale, par décision partagée contre Nigel Paul (29-28, 29-28, 29-28, 29-28 et 28-29) dans un combat serré et intéressant. Ghadfa était un peu plus petit, alors il est sorti pour réduire l’écart et mettre un peu de rythme. Le Trinidadien a accepté le jeu et dans les échanges, il s’est montré plus précis et énergique.

De son côté, Youba Sissokho n’a pas pu faire grand chose contre le prometteur Ukrainien Yurii Zakharieiev dans un combat qui a clairement favorisé son camp avec une boxe aussi technique qu’agressive. Tous les juges ont donné le vainqueur à Zakharieiev (5-0), arrivé à cette Coupe du monde entériné par son titre mondial des jeunes remporté cette année à Kielce (Pologne).

La bonne nouvelle du jour est arrivée avec la victoire et le passage en quarts de finale d’Enmanuel Reyes Pla. ‘Le Prophète’ a donné un bon compte rendu du volontaire jordanien Hussein Aishaish. Reyes Pla l’a battu sans palliatif par décision unanime des juges : 5-0. Demain, ce sera au tour d’Adrián Thiam, également en huitièmes de finale.