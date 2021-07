Le prophète MAGA Johnny Enlow dit que ses prophéties sont fausses parce que Dieu cache son plan réel Plan 10z viral

Jésus, ces gens. Peut-être que seul Jésus peut les aider. Apparemment, certains d’entre eux sont confus quant à la définition d’un prophète.

Donc, sur Wiki, nous allons :

En religion, un prophète est un individu qui est considéré comme étant en contact avec un être divin et on dit qu’il parle au nom de cet être, servant d’intermédiaire avec l’humanité en délivrant des messages ou des enseignements de la source surnaturelle à d’autres personnes.

Ayant établi qu’un vrai prophète parle en tant qu’intermédiaire en délivrant les messages de Dieu, n’est-ce pas un peu étrange quand on admet qu’il n’est pas très doué pour bien faire passer le message ? Johnny Enlow ne doit pas le croire. Selon Deadstate :

Lors d’une apparition sur la webémission Elijah List, le “prophète” pro-Trump et théoricien du complot Johnny Enlow a proposé une théorie expliquant pourquoi le retour présumé de Donald Trump à la Maison Blanche est si difficile à prévoir.

Selon Enlow, Trump « a encore des affaires inachevées » lorsqu’il s’agit de démanteler « Babylone », ou en d’autres termes, « l’État profond.

Le calendrier est conduit par Dieu,», a déclaré Enlow, ajoutant que les gens se demandaient pourquoi les affirmations prophétiques du retour de Trump à la Maison Blanche n’avaient pas abouti. “Il y a beaucoup de choses que le Seigneur ne révèle pas, et ce n’est pas seulement parce que nous sommes de mauvais prophètes – vous ne pouvez pas dire des choses que vous ne voyez pas, et plus vous comprenez ce qui se passe, ce serait littéralement gâcher stratégie de la façon dont le Seigneur le fait.

Droite. Le calendrier est déterminé par Dieu. Et s’il y a beaucoup de choses que le seigneur ne révèle pas (Nous sommes d’accord), alors à quoi sert-il d’avoir un prophète ? Et oui, nous pouvons dire que vous êtes un mauvais prophète parce qu’il y a un an, vous auriez pu dire : « Je n’ai aucune idée de ce qui se passe. Dieu ne me révélera pas le calendrier. Il a dit : Attends, prends un verre et un en-cas et accroche-toi. Ça va être une course folle. Je m’apprête à tester votre foi.

Mais Enlow n’a pas relayé ce message parce que, encore une fois, il n’est pas un si bon prophète. Jésus, ces gens.

Eh bien, c’est pratique. Le “prophète” autoproclamé Johnny Enlow dit que Dieu a cessé de révéler son plan pour remettre Trump au pouvoir parce qu’il ne veut pas que l’ennemi en entende parler : “Cela gâcherait littéralement la stratégie de la façon dont le Seigneur le fait.” pic.twitter.com/MwqeWNslSP – Garde de l’aile droite (@RightWingWatch) 20 juillet 2021

Jason

