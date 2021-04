Le propre conseiller économique de Nicola Sturgeon admet s’inquiéter de la scission du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le professeur Mariana Mazzucato, membre du Conseil des conseillers économiques du gouvernement écossais, a déclaré qu’il serait «dommage que le Royaume-Uni se sépare». Dans le New Statesman, le professeur Mazzucato a déclaré: «Si vous regardez d’où viendrait la croissance en Écosse à elle seule, il n’est pas clair si elle serait dans une position meilleure ou pire.

«C’est déjà dommage qu’ils [Britain] est sorti d’Europe en tant que force puissante – encore plus si vous divisez ensuite le peu qui reste.

Elle a affirmé que les «économies d’échelle et de gamme» étaient «plus fortes avec le Royaume-Uni».

Mais elle a précisé: «Mais s’ils ont des stratégies différentes – si, par exemple, vous avez une Écosse, et je dis simplement en théorie, cela croit vraiment au renforcement de l’État-providence, cela croit en une croissance inclusive, cela le fait. croyez aux banques publiques et pas en Angleterre – alors, en fait, peut-être qu’ensemble, cela devient plus un casse-tête parce que c’est une bataille constante.

Le Premier ministre écossais a concédé cette semaine qu’un deuxième vote pour l’indépendance écossaise pourrait avoir lieu alors que le pays tente toujours de se remettre de la pandémie de coronavirus.

Le leader du SNP a exclu de procéder à un nouveau scrutin sur la question pendant la « phase aiguë de la pandémie ».

Mais après avoir déjà dit qu’elle aimerait voir un référendum avoir lieu dans la première moitié du prochain mandat de Holyrood, Mme Sturgeon a déclaré que cela pourrait se produire « lorsque nous sommes clairement dans la phase de récupération ».

Les partis d’opposition ont exhorté la Première ministre écossaise à écouter ses propres conseillers sur les conséquences économiques de la scission du Royaume-Uni.

Maurice Golden, porte-parole de l’économie conservatrice écossaise, a déclaré: «Quand l’un de ses propres conseillers économiques admet qu’il ne veut pas que l’Union soit brisée, Nicola Sturgeon devrait écouter et arrêter de prioriser les plans pour un autre référendum imprudent.

«Il n’est pas étonnant qu’elle soit sceptique quant aux arguments économiques en faveur de l’indépendance alors que personne au SNP ne peut même dire aux Écossais quelle monnaie nous utiliserions.

«Cela montre à quel point l’obsession du SNP pour l’indépendance est imprudente. À la suite de cette pandémie, l’Écosse doit s’unir pour assurer une reprise nationale – et non revenir à de vieux arguments. «

Pamela Nash, directrice générale du groupe pro-Union Scotland in Union, a déclaré: «La première ministre devrait écouter son propre conseiller expert.

«Diviser le Royaume-Uni entraînerait une austérité plus profonde, des coupes dans les services publics et une frontière dure entre amis et familles.

«Nous sommes plus forts ensemble dans le cadre du Royaume-Uni et le SNP devrait abandonner son obsession de l’indépendance et se concentrer sur l’unification du pays alors que nous nous remettons de Covid.»

En réponse aux commentaires, Tom Arthur, candidat SNP pour Renfrewshire South, a déclaré que les commentaires étaient «intéressants à lire».

M. Arthur a ajouté: «L’Écosse a la chance et le privilège de bénéficier des conseils de Mariana Mazzucato.

«Ses remarques sur les politiques et stratégies divergentes entre Westminster et l’Écosse sont intéressantes.

« Cela est déjà évident alors que le déficit démocratique entre Westminster et Holyrood se creuse, le gouvernement britannique imposant un Brexit extrême qui a frappé les emplois et les entreprises en Écosse, infligeant une décennie d’austérité dévastatrice et dépouillant les pouvoirs du Parlement écossais – le tout contre le volonté du peuple écossais.

« En contraste frappant, le SNP a proposé des politiques de transformation pour créer une société progressiste et plus juste, y compris des plans pour doubler le Scottish Child Payment, un nouveau National Care Service, une augmentation de salaire appropriée pour nos héroïques travailleurs du NHS, 100 000 logements abordables et des appareils pour chaque élève, afin qu’aucun enfant ne manque d’apprendre. »