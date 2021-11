Le propre portefeuille de crypto-monnaie de l’Inde lié à DigiLocker peut répondre à plusieurs préoccupations du gouvernement, selon la politique 4.0

Image représentative

Le gouvernement indien est préoccupé par l’impact des crypto-monnaies et envisage d’introduire certaines réglementations. L’expérience mondiale jusqu’à présent suggère que les tentatives d’interdiction des crypto-monnaies n’ont pas réussi à freiner leur popularité croissante. Dans une telle situation, le meilleur moyen pour le gouvernement de garder un œil sur les activités de cryptographie pourrait être d’introduire le propre portefeuille crypto du pays lié à DigiLocker, selon un rapport publié par le groupe de réflexion sur les technologies émergentes Policy 4.0.

Le rapport suggère qu’un « India Wallet » lié à DigiLocker aidera le gouvernement à lutter contre le KYC, les entrées et les sorties de crypto-monnaie et les problèmes monétaires. Le rapport indique que DigiLocker peut fournir un « service de vérification de portefeuille cryptographique » consolidé à tous les joueurs de portefeuille, comprenant des informations d’identification telles que Aadhaar, PAN et des détails de compte bancaire. Une fois que les utilisateurs ont fourni ces informations d’identification dans DigiLocker, le service de vérification peut être activé pour eux. Des délais ou une expiration peuvent également être fixés sur ces derniers afin qu’ils soient périodiquement mis à jour et vérifiés.

En Inde, les multiples risques posés par les crypto-monnaies concernent la stabilité financière, la politique monétaire, le contrôle des capitaux, les activités illicites et la protection des investisseurs. L’utilisation de DeFi pour les transactions cryptographiques pose également un défi monétaire croissant. Cependant, le rapport indique que le « portefeuille indien » pourrait être un outil unique pour circonscrire les risques et gérer les activités de crypto-monnaie nationales et transfrontalières des Indiens. Il peut fonctionner pour toutes sortes d’activités de crypto-monnaie, que ce soit via des joueurs centralisés ou les plateformes DeFI.

Pourquoi le portefeuille Inde ?

La recommandation du groupe de réflexion de créer un « portefeuille indien » découle du principe que tous les crypto-actifs, y compris les jetons tels que Bitcoin, altcoins, NFT, stablecoins, etc., qu’ils soient cotés sur un échange centralisé ou décentralisé, ne sont fondamentalement qu’une paire de clés, comprenant publique et une clé privée.

La propriété des clés donne la propriété à l’actif. Actuellement, la garde des clés ainsi que les transactions dans l’écosystème de la crypto-monnaie sont gérées par des portefeuilles tels que Metamask, Trust Wallet et autres, qui deviennent de facto un passeport dans l’écosystème de la crypto-monnaie.

Le rapport indique que « India Wallet » aiderait à gérer les risques monétaires de la stabilité financière, les risques de change/contrôles des capitaux et les flux transfrontaliers. Cela aidera également à gérer les activités illicites, le blanchiment d’argent et les risques de conformité fiscale.

Stabilité financière

« Les particuliers ne peuvent avoir qu’un seul portefeuille vérifié KYC unique. Si les risques de stabilité financière sont jugés graves, un plafond pourrait être imposé au portefeuille sur le montant des investissements dans la crypto-monnaie par les citoyens. Ces plafonds peuvent être gérés de manière flexible et imposés uniquement lorsque les risques de stabilité sont jugés aigus. Ils peuvent également être augmentés ou diminués en fonction de critères définis par le gouvernement », indique le rapport.

Risques de transfert transfrontalier

« Le portefeuille indien peut séparer les activités indiennes et internationales en matière de cryptographie, de manière à ce que tout portefeuille non vérifié via Digilocker ou UIDAI soit considéré comme un portefeuille étranger. Les flux de fonds vers ces portefeuilles peuvent être marqués d’un marqueur « Transfrontalier » dans le portefeuille lui-même au moment de la transaction. »

Conformité fiscale

« India Wallet garantira que toutes les transactions cryptographiques sont enregistrées, traçables et peuvent être facilement compilées et signalées aux fins de toute conformité légale. La solution aidera également à suivre les obligations fiscales et désamorcera toute tentative éventuelle d’évasion fiscale », indique le rapport.

Caractéristiques du portefeuille Inde

Le groupe de réflexion a recommandé à India Wallet d’avoir les caractéristiques suivantes :

Fonctionne pour presque tous les protocoles de blockchainFonctionne pour toutes les activités cryptographiques (trading, DeFi, NFT), jetons de stockage, objets de collection, pièces de monnaie.Peut s’intégrer à presque toutes les applications cryptographiques – échanges, marchés NFT, etc.Peut différencier les transferts nationaux et transfrontaliers.

Certains médias ont récemment déclaré que le gouvernement pourrait n’autoriser que quelques actifs cryptographiques. Cependant, une telle approche peut ne pas fonctionner dans l’écosystème crypto en évolution rapide.

Au lieu de cela, le groupe de réflexion a déclaré que les actifs cryptographiques évoluent rapidement, avec l’émergence de nouvelles formes de jetons qui défient une classification facile en titres, matières premières, utilité ou devise. L’élan de l’activité s’éloigne également des échanges centralisés tels que WazirX, CoinDCX et autres et vers les plateformes de finance décentralisée (DeFi).

Selon un rapport Chainalysis de 2021, l’Inde à elle seule est estimée à 1,25 milliard de dollars de transfert de fonds via les plateformes DeFi. L’activité de crypto-monnaie via les canaux de financement décentralisé (DeFi) est devenue une préoccupation monétaire majeure, et il existe peu de précédents mondiaux pour apaiser les inquiétudes des régulateurs indiens.

