Le propriétaire de Baba Ka Dhaba, Kanta Prasad, suit un traitement à l’hôpital de Delhi à la suite d’une “offre de suicide”, selon la police

in

Kanta Prasad est toujours en traitement. (Photo : Swad Officiel/YouTube)

Quelques jours après la fermeture de son nouveau restaurant, le propriétaire de Baba Ka Dhaba, Kanta Prasad, aurait tenté de se suicider la nuit dernière en consommant des somnifères. Il a été admis à l’hôpital de Safdarjung et serait stable, a indiqué la police. Hier, la police de Delhi a reçu des informations selon lesquelles une personne qui a tenté de se suicider a été admise à l’hôpital. Lorsque les policiers sont arrivés à l’hôpital, ils ont été informés de la consommation d’alcool et de somnifères. La police a alors reconnu l’homme de 81 ans comme étant Kanta Prasad, propriétaire du célèbre Baba Ka Dhaba.

Kanta Prasad est toujours sous traitement. Sa femme a déclaré à la police que Kanta Prasad était déprimé après avoir subi des pertes financières de son nouveau restaurant. La police de Delhi a également enregistré la déclaration de son fils Karan Prasad, qui a également affirmé que son père souffrait de dépression et avait consommé de l’alcool et des somnifères.

Baba Ka Dhaba est devenu célèbre après qu’une vidéo d’un YouTuber montrant son sort soit devenue virale. Peu de temps après, un grand nombre de clients ont commencé à affluer dans sa petite boutique tandis que beaucoup donnaient ouvertement au couple pauvre. En fait, Kanta Prasad est également entré dans une bataille juridique avec le YouTuber, alléguant qu’il avait siphonné les fonds reçus sous forme de dons. Alors que l’affaire est toujours devant le tribunal, le YouTuber a récemment visité l’ancien restaurant de Baba et les deux ont été vus en train de s’embrasser, indiquant qu’une réconciliation pourrait être envisagée.

L’aide financière lui a permis d’ouvrir un nouveau restaurant. Selon les rapports, Kanta Prasad avait investi Rs 5 lakh dans son nouveau restaurant et la dépense mensuelle était d’environ un lakh, y compris le coût de la main-d’œuvre, le loyer et la ration. Cependant, la vente n’a jamais franchi Rs 40 000 l’obligeant à baisser les volets. Prasad est ensuite retourné dans son ancien restaurant en bord de route à Malviya Nagar à Delhi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.