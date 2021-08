Le propriétaire de Bluehost s’empare de l’outil de référencement WordPress Yoast

Newfold Digital, qui possède Bluehost et de nombreuses autres sociétés d’hébergement Web, a acquis le fournisseur de plugins de référencement WordPress Yoast pour un montant non divulgué.

L’acquisition fait partie de la stratégie à long terme du fournisseur de technologie Web visant à renforcer le succès en ligne de ses clients en leur donnant accès aux meilleurs outils et services de présence Web.

Présidente et PDG de Newfold Digital, Sharon Rowlands a expliqué dans un communiqué de presse pourquoi Newfold Digital a décidé d’acquérir la société à l’origine de l’outil de référencement populaire, en ces termes :

« Le référencement est un besoin croissant de notre clientèle et essentiel au succès en ligne, d’autant plus que de plus en plus d’entreprises étendent leur présence en ligne. Yoast est une marque bien connue et respectée dans la communauté WordPress. Nous sommes ravis de les accueillir dans le Newfold famille et pour aider à améliorer le référencement et amener les visiteurs vers notre clientèle croissante.”

Acquisition de levure

Yoast est un plugin WordPress populaire qui alimente plus de 12 millions de sites Web et aide les propriétaires de sites à générer plus de visiteurs à partir des moteurs de recherche et des médias sociaux tout en augmentant l’engagement des lecteurs.

Dans le même temps, la société propose des cours en ligne sur le référencement, la recherche de mots clés, le commerce électronique, WordPress et plus encore via son académie en ligne.

Une fois l’acquisition terminée, Yoast continuera à fournir ses services de référencement de classe mondiale tout en rejoignant le portefeuille croissant de marques de Newfold Digital qui comprend Web.com, Domain.com, HostGator et d’autres. De plus, tous les employés de Yoast ainsi que son équipe de direction rejoindront Newfold Digital.

PDG de Yoast, Marieke van de Rakt a expliqué comment l’accord permettra à Yoast de rester l’un des meilleurs plugins de référencement WordPress, en déclarant :

« Nous sommes ravis de rejoindre Newfold Digital pour poursuivre notre mission de référencement pour tous en tirant parti du portefeuille mondial leader de marques de présence sur le Web. Nous sommes convaincus que la force et le leadership fournis par Newfold Digital contribueront à garantir que Yoast reste le plugin de référencement le plus utilisé. pour WordPress pendant de nombreuses années à venir et alimentera l’innovation future.”