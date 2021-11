Le propriétaire de Charlton a parlé à l’assistant de Steven Gerrard du travail de manager, mais le favori des fans pourrait fournir la solution

Le propriétaire de Charlton, Thomas Sandgaard, a déclaré que des discussions avaient eu lieu avec le bras droit de Steven Gerrard, Michael Beale, pour devenir le nouveau patron des Addicks.

Le poste est vacant depuis octobre, date à laquelle Nigel Adkins a été limogé après un début de campagne désastreux, qui a vu Charlton chuter à sa position la plus basse en championnat depuis les années 1920.

Michael Beale (à droite) a aidé les Rangers à remporter leur premier titre écossais en 10 ans

Un homme à qui Sandgaard a parlé est Michael Beale, le désormais entraîneur adjoint d’Aston Villa qui avait été crédité d’une grande partie du succès des Rangers sous la direction de l’ancien patron Steven Gerrard.

L’ancien entraîneur de Chelsea, Liverpool et Sao Paulo a des liens étroits avec le sud de Londres, y a grandi et joué dans l’académie de Charlton dans sa jeunesse et a attiré l’attention de Sandgaard.

« Il a un palmarès fantastique », a expliqué le propriétaire d’Addicks lors d’un entretien avec London News Online, « en particulier du côté du soutien. Bien sûr, nous avons parlé à Michael.

Cependant, étant donné que Beale a suivi Gerrard à Aston Villa la semaine dernière, le président de Charlton pourrait ne plus l’avoir en option.

Sandgaard a pris le relais en tant que propriétaire des Addicks en septembre 2020 et a pour objectif de ramener les Addicks en Premier League

Mais tout n’est pas perdu pour le Danois dans la recherche d’un nouveau manager.

Le départ d’Adkins a été l’occasion pour le directeur adjoint et ancien capitaine du club, Johnnie Jackson, de prendre temporairement en charge et de prouver qu’il a ce qu’il faut pour intensifier et gérer le club dans lequel il a passé 11 ans.

Et dire que Jackson a saisi l’occasion à deux mains serait un euphémisme.

L’équipe de 36 ans a remporté 10 points sur 12 possibles depuis qu’il a pris le relais, notamment en battant ses rivaux de promotion Sunderland sur la route et en tenant Rotherham de haut vol à un match nul 1-1.

Cependant, bien que Jackson ait changé la saison de Charlton, le propriétaire danois du club a confirmé que la recherche d’emploi pourrait encore se poursuivre pendant un mois.

Jackson a pris sa retraite du football en 2018 après une saison en tant que joueur-entraîneur et a depuis gagné ses badges d’entraîneur

Les anciens joueurs des Addicks Lee Bowyer et Johnnie Jackson ont conduit les Addicks à la promotion au championnat en 2019

Sandgaard a déclaré : « Il s’agit plus d’une décision commerciale que d’une décision de popularité des fans.

«Ce qui est très évident dans une situation comme celle-ci, c’est que nous interviewons d’autres candidats potentiels qui pourraient être disponibles à ce niveau.

« Je veux m’assurer que nous ayons suffisamment de temps pour le faire, afin de ne rien faire à la hâte.

«S’il y a un meilleur candidat pour le club à court et moyen terme, nous allons simplement revenir à la configuration comme avant. Johnnie est un excellent assistant manager, nous le savons déjà ».

Les Addicks affronteront Plymouth Argyle en tête de la ligue ce week-end, et si Jackson peut gagner les trois points devant les fidèles des Addicks, Sandgaard n’aura peut-être pas besoin de chercher plus loin.