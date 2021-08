Le propriétaire de Charlton, Thomas Sandgaard, publie une «chanson de combat» pour Addicks avant la nouvelle saison de League One

Certains propriétaires de clubs de football sont heureux de s’asseoir à l’arrière-plan et s’engagent rarement avec leurs fans ou les médias.

Le propriétaire de Charlton Athletic, Thomas Sandgaard, n’en fait certainement pas partie.

Sandgaard a finalisé son rachat de Charlton l’année dernière

L’homme d’affaires danois/américain a sorti une nouvelle chanson intitulée “Addicks to Victory” avant la nouvelle saison de League One.

Sandgaard espère qu’il deviendra la nouvelle “chanson de combat” du club et qu’il nous “gonflera” les jours de match.

“C’est la ‘chanson de combat’ de Charlton”, a expliqué Sandgaard.

“Cela a commencé comme l’une des nombreuses chansons que notre groupe a composées et il m’est venu à l’esprit que nous pourrions écrire les paroles pour la rendre spéciale pour Charlton.

“Comme beaucoup de gens le savent, à côté du football, la musique est ma passion et ça a été très amusant d’être en studio pour assembler cette chanson et j’espère qu’elle pourra jouer son rôle le jour du match pour nous gonfler et nous conduire dans victoire à The Valley !

Quelles que soient les opinions des fans sur la chanson, l’état actuel du club est bien loin de l’endroit où ils l’ont trouvé l’année dernière.

Sandgaard a acheté le club de League One à East Street Investments en octobre et a fourni une stabilité bien nécessaire à The Valley.

L’avenir de Charlton a été mis en doute lorsque trois personnes de l’ESI ont échoué au test des directeurs et propriétaires de la Ligue anglaise de football en août.

ESI n’a acheté Charlton à Roland Duchatelet pour 1 £ qu’en janvier, avec un accord pour acheter le terrain d’entraînement et The Valley pour 50 millions de livres plus tard.

Sandgaard et Charlton se préparent pour la nouvelle saison de League One

La propriété de la société a ensuite été transférée de Tahnoon Nimer à l’homme d’affaires de Manchester Paul Elliott en juin.

Cependant, cette demande a été rejetée par l’EFL après que trois personnes ont échoué au test de leurs propriétaires et administrateurs.

La situation est devenue plus complexe lorsqu’Elliott a ensuite demandé une injonction pour empêcher la vente du club à quelqu’un d’autre alors que Sandgaard entrait en scène.

Sandgaard a cependant pu finaliser sa prise de contrôle, avec un accord de 15 ans en place sur le terrain d’entraînement et The Valley avec Duchatelet.

