Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, a-t-il enfin commencé à réaliser son ambition à long terme ?

Chelsea de Thomas Tuchel a conservé sa position en tête du classement de la Premier League ce week-end, marquant SEPT buts après la ville de Norwich, favorite de la relégation.

Mais malgré la ligne de score étincelante, c’est la nationalité de ceux sur la feuille de score qui a fait les gros titres.

GETTY

Le tableau de bord aurait été un site passionnant pour les fans de Chelsea et des Three Lions

GETTY

Chelsea de Tuchel a plus de draps propres que de buts encaissés jusqu’à présent cette saison

Le contingent anglais Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Reece James et Mason Mount ont tous trouvé le chemin des filets contre les Canaris en difficulté.

Et même le septième but, un but contre son camp a été marqué par un autre Anglais, le défenseur Max Aarons.

Mount, qui a débuté sur le banc contre Brentford lorsque le manager Tuchel a fait pivoter son équipe après une perte de forme, est revenu au onze de départ samedi.

Et le milieu de terrain a fait une déclaration à son patron en marquant non seulement pour la première fois en 25 matchs, mais en le faisant trois fois.

La fortune semblait aussi favoriser ses compatriotes.

Chilwell a maintenant marqué autant que Luke Shaw de Manchester United après seulement un an à Chelsea.

Les anciens joueurs des Three Lions Ross Barkley et Ruben Loftus-Cheek sont intervenus tout au long du match et ont également impressionné.

La dernière forme de Loftus-Cheek a ravivé ses chances de rester à Chelsea après un transfert de prêt inférieur à la moyenne à Fulham relégué la saison dernière.

getty

Mount a mis fin à son attente d’un but avec son premier de la saison

getty

L’arrière gauche de Chelsea Chilwell n’arrête pas de marquer

4 – Ben Chilwell est le premier joueur anglais à marquer lors de quatre matchs consécutifs de Premier League pour Chelsea depuis Frank Lampard en février 2013. Pas à pas. #CHENOR – OptaJoe (@OptaJoe) 23 octobre 2021

.

James a été si bon pour Chelsea qu’il est sur le point de consolider sa place d’arrière droit de premier choix pour l’Angleterre

Alors, le propriétaire Roman Abramovich a-t-il finalement déchiffré le code pour ne pas avoir à dépenser des tonnes d’argent sur des joueurs étrangers pour réussir?

Le ciel est vraiment la limite pour que Chelsea continue de fournir des talents locaux.

Et cela a été évident dans l’activité de transfert de l’académie de Chelsea.

Des rumeurs ont émergé cette semaine selon lesquelles Chelsea fait partie des nombreuses autres équipes en course pour signer le gardien de but junior très apprécié de Charlton, James Beadle.

On dit que les bleus souhaitent amener le jeune de 17 ans dans l’ouest de Londres pour le façonner à la fois à Chelsea et au n ° 1 de l’Angleterre.

Le prêteur de Crystal Palace, Conor Gallagher, est un autre excellent exemple de Chelsea qui se concentre sur les talents locaux, le joueur de 21 ans réalisant de manière fantastique un mouvement de prêt amélioré.

Gallagher a connu d’excellentes périodes de prêt à Charlton et à Swansea, avant de passer aux Eagles jusqu’à présent cette saison et de marquer deux fois en huit matchs.

Il est juste de dire qu’il ne peut pas être loin de faire son entrée dans la première équipe de Chelsea.

Gallagher a joué un rôle principal pour Palace cette saison

Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Au cours des années précédentes, Chelsea n’était pas étranger à la fourniture de joueurs aux équipes nationales anglaises.

Cependant, le seul joueur de marque à être produit par l’académie de Chelsea au cours des dernières décennies était John Terry.

Alors que Frank Lampard et Ashley Cole formaient également l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2012 aux côtés de Terry il y a dix ans, ils étaient respectivement originaires de West Ham et d’Arsenal.

Abramovich s’est forgé la réputation de dépenser des sommes importantes pour des joueurs étrangers depuis l’achat du club en 2003.

Mais il avait toujours eu le désir de créer une équipe locale réussie.

Maintenant avec les produits de l’académie Mount and James, plus Chilwell and co. ils volent.

Tout comme en 2012, trois joueurs de Chelsea ont été inclus dans l’équipe de Southgate pour l’Euro 2020 – Mount, James et Chilwell.

Cependant, il est clair que Chelsea a depuis augmenté la mise en faisant de l’investissement dans les prodiges locaux une priorité.

Même l’ancien capitaine de Chelsea, Terry, a pleinement confiance en la vision d’Abramovich devenant une réalité, disant aux fans sur Instagram en direct combien il évalue l’une des étoiles montantes, Mount.

« Dans mon esprit, c’est un capitaine de Chelsea et de l’Angleterre », a-t-il déclaré.

Six des 18 joueurs sélectionnés pour le match de Norwich étaient anglais, tandis que l’académie de Chelsea a donné les meilleurs talents de Roma et West Ham à Tammy Abraham et Declan Rice.

Si Chelsea peut reconquérir le titre à City cette saison avec une équipe pleine de joueurs anglais, l’avenir est bel et bien radieux.

Et s’ils le font, le portefeuille de M. Abramovich les remerciera.