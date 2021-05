Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, identifie Romelu Lukaku comme première cible après la sortie d’Antonio Conte à l’Inter Milan ⋆ .

Romelu Lukaku est en tête de la liste de souhaits de transfert de Chelsea (Photo: .)

Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, est prêt à soutenir Thomas Tuchel avec un ajout de haut niveau à l’avant dans la fenêtre de transfert d’été et poussera à signer à nouveau Romelu Lukaku après le départ d’Antonio Conte à l’Inter Milan.

Tuchel a supervisé des améliorations spectaculaires du bilan défensif de Chelsea depuis qu’il a pris les rênes de Frank Lampard et l’Allemand tient à se renforcer davantage dans ce domaine, avec Raphael Varane, Marquinhos, Niklas Sule et Jules Kounde tous liés.

Mais étant donné que Jorginho est le meilleur buteur de Chelsea en Premier League cette saison avec un maigre total de sept buts, le club accordera la priorité à un avant-centre éprouvé en vue d’alléger la pression sur Timo Werner.

Harry Kane de Tottenham et Erling Haaland du Borussia Dortmund sont tous deux fermement sur le radar des Blues en tant qu’options potentielles. Cependant, Abramovich est particulièrement “ impatient ” d’attirer Lukaku à Stamford Bridge car il est l’un de ses “ attaquants préférés ”, selon The Sunday World.

Abramovich est convaincu qu’il a le bon homme à la barre après que Tuchel ait mené Chelsea dans le top quatre tout en atteignant les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions et le milliardaire russe se prépare pour un autre été de dépenses somptueuses.

Le rapport affirme que la nouvelle de la sortie soudaine de Conte – qui résulte du plan de l’Inter de vendre 80 millions d’euros de joueurs cet été – verra Chelsea intensifier sa décision pour Lukaku alors qu’elle cherche à tirer parti de la situation turbulente à San Siro.

Lukaku, qui était auparavant avec l’équipe de l’ouest de Londres en tant que jeune de 2011 à 2014, mais a eu du mal à se faire une place dans la première équipe de Jose Mourinho et est parti rejoindre Everton trois ans plus tard après un prêt initial dans le Merseyside.

Abrahmovich a hâte de ramener Lukaku à Chelsea (Photo: .)

Depuis son départ de Manchester United, l’international belge s’est imposé comme l’un des meilleurs talents offensifs en Italie et a aidé les Nerazzurri au titre de Serie A avec 24 buts et 11 passes décisives cette saison.

Seul Cristiano Ronaldo a battu Lukaku dans l’élite italienne ce trimestre, la superstar portugaise marquant 29 fois pour la Juventus, quatrième.

Kepa Arrizabalaga, Callum Hudson-Odoi, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek et Tammy Abraham sont tous jugés excédentaires par rapport aux besoins de Chelsea et pourraient être vendus pour collecter des fonds pour Lukaku avant la campagne 2021/22.

Lukaku a marqué 24 buts pour Conte’s Inter au cours de sa campagne de championnat 2020/21 (Photo: .)

Lukaku est lié à l’ancienne équipe de Chelsea depuis plusieurs mois maintenant, mais le Belge n’a pas tardé à minimiser les spéculations selon lesquelles il pourrait être sur le point de quitter l’Inter après avoir remporté le titre de champion italien.

“ Je suis tellement heureux pour tous les fans de l’Inter dans le monde, pour l’équipe, le staff, le président et tout le monde ”, a-t-il déclaré à Sky Sport Italia après que l’Inter ait été couronné champion.

“ Ce fut une année merveilleuse pour nous, je suis vraiment fier de jouer pour l’Inter

Je voulais venir ici et célébrer avec les gens. J’ai dit à mon ami que c’était la meilleure façon d’en faire l’expérience, d’être là avec les fans.

“Pour moi et beaucoup de mes coéquipiers, c’est notre premier titre de champion, c’est donc un moment que nous voulions partager avec eux.”

Plus: Royaume-Uni



Lorsqu’on lui a demandé si cette saison était la meilleure de sa carrière, il a répondu: “ L’année dernière a été bonne aussi, mais oui, c’était la meilleure de ma carrière.

«C’est merveilleux et j’espère continuer comme ça. Je veux remercier tout le monde, je suis vraiment si heureux. ‘



PLUS: Chelsea reçoit un double coup de pouce avant le choc final de la Ligue des champions avec Manchester City



PLUS: Willian veut la sortie d’Arsenal et souhaite un retour à Chelsea





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();