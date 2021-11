Le propriétaire de CoinDesk remporte SoftBank et Alphabet en tant qu’investisseurs

Digital Currency Group a déclaré lundi que ses actionnaires existants avaient vendu environ 700 millions de dollars d’actions dans le cadre d’une vente privée. La vente d’actions secondaires a évalué le propriétaire de Grayscale et le média de crypto-monnaie CoinDesk à 10 milliards de dollars.

DCG devrait générer plus de 1 milliard de dollars de revenus

Les actionnaires de DCG ont vendu des actions à un consortium d’investisseurs dirigé par le Vision Fund II de SoftBank et le Latin America Fund. Parmi les autres investisseurs notables qui ont participé à la vente d’actions figuraient la branche de capital-investissement d’Alphabet Inc, Ribbit Capital, GIC Capital et Emory University.

La valorisation de 10 milliards de dollars est particulièrement impressionnante pour DCG, car elle n’a levé que 25 millions de dollars de capital primaire depuis sa création en 2015. La société basée à New York devrait générer plus d’un milliard de dollars de revenus cette année.

DCG détient également des avoirs importants dans diverses crypto-monnaies, y compris Bitcoin, qui a atteint un record de 66 000 $ le mois dernier.

Le PDG Silbert n’est pas pressé de rendre public avec DCG

Commentant l’actualité lundi, le PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, a déclaré :

Nous sommes le meilleur représentant pour investir dans cette industrie. Nous recherchions le genre de sponsors qui pourraient être, et, espérons-le, seront avec nous dans ce voyage pour les deux prochaines décennies.

DCG est désormais l’une des sociétés de cryptographie privées les plus précieuses au monde, avec Circle, Kraken et Ripple. Selon le PDG Silbert, DCG pourrait devenir public à un moment donné, mais la perspective d’un premier appel public à l’épargne n’était même pas discutée pour le moment. Il ajouta:

La raison typique pour laquelle les entreprises entrent en bourse ou se précipitent pour le faire est de gérer les liquidités ou de lever des fonds pour des acquisitions. Mais nous n’avons pas ces pressions.

Le propriétaire du poste CoinDesk remporte SoftBank et Alphabet alors que les investisseurs sont apparus en premier sur Invezz.