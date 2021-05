Le propriétaire de Condé Nast doit près de 10 millions de dollars de loyers, réclamations aux autorités portuaires

Advance Publications, le propriétaire de Condé Nast, doit à son propriétaire du One World Trade Center près de 10 millions de dollars de loyer, selon un nouveau document de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey.

«L’Administration portuaire a reçu une demande d’Advance Magazine Publishers Inc., le locataire principal du 1 World Trade Center, lui demandant de réduire à la fois la superficie en pieds carrés de son bail et le loyer par pied carré pour l’espace restant. Advance a, sans y être autorisé et sans justification légale, retenu unilatéralement environ 9,6 millions de dollars de loyers dus et dus de janvier à avril 2021 », a-t-il déclaré dans une mise à jour aux investisseurs.

«Il peut continuer à le faire à ce niveau ou à un niveau supérieur à moins qu’une résolution ne soit atteinte. L’Administration portuaire estime qu’elle a de solides droits contractuels pour imposer le paiement intégral par anticipation, ce qu’elle a l’intention de faire valoir », ajoute le document.

Il est apparu pour la première fois en août que l’éditeur de Vogue, Vanity Fair et The New Yorker faisait partie des nombreuses entreprises envisageant de rompre leur bail qui durerait près de 20 ans de plus s’il ne parvenait pas à négocier un meilleur accord avec ses propriétaires, l’immobilier puissant. magnat Douglas Durst et l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Une caution déposée en février par l’Administration portuaire a révélé que six mois plus tard, cette question n’était pas près d’être résolue et qu’Advance avait retenu environ 2,4 millions de dollars de loyer pour janvier. Ce dernier dépôt montre que les deux parties semblent encore loin d’être parvenues à une conclusion dans les négociations.

Advance est loin d’être le seul en termes de retenue de loyer alors que le coronavirus a frappé l’industrie des médias déjà fragile, déclenchant une chute libre de la publicité sans précédent. Tribune Publishing avait précédemment divulgué dans un dossier d’entreprise qu’elle avait retenu le loyer depuis avril 2020 dans la majorité de ses installations et avait demandé un allégement de loyer sous diverses formes, y compris une restructuration de bail, une réduction de loyer, des reports ou des résiliations de bail. En novembre, il a indiqué que les paiements avaient généralement repris au fur et à mesure que la société terminait les discussions sur l’allégement des loyers.

Bloomberg News avait précédemment rapporté qu’Advance avait visité des espaces situés sur le front de mer du New Jersey, explorant la possibilité de diviser des espaces de bureaux entre le Garden State et Manhattan. Le déménagement d’une partie du bureau aurait certainement pour objectif de réduire les coûts. Selon les données de Cushman & Wakefield, le loyer demandé par pied carré est de 80,18 $ dans un espace de bureau de premier choix à Manhattan, contre 46,02 $ sur le front de mer du New Jersey.

Le chef du personnel mondial de Condé Nast, Stan Duncan, a informé les employés dans un mémo que le travail à distance constituera «une partie plus importante de notre future stratégie de main-d’œuvre».

Les représentants d’Advance et de l’Administration portuaire n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

