Le propriétaire de CryptoPunks décline l’offre record de 9,5 millions de dollars et explique pourquoi

Plus tôt dans la journée, le propriétaire du jeton non fongible CryptoPunks # 6046 a décliné une offre de 9,5 millions de dollars en Ethereum (ETH), ce qui aurait été la transaction NFT en chaîne la plus élevée à ce jour. L’enchérisseur, qui passe par un ENS de poap.eth, a placé l’offre record après que le propriétaire de CryptoPunks a tweeté : « Mon punk n’est pas à vendre. Peu importe ce que quelqu’un m’offre.

CryptoPunk #6046, Source : Larva Labs

CryptoPunks est une collection NFT de 10 000 images générées aléatoirement créées par Larva Labs, et est largement vantée et reconnue comme la collection n°1 dans tout l’espace NFT.

Le projet est un leader de tous les temps en termes de volume total de transactions à 552 073 ETH, soit environ 2,1 milliards de dollars. Bored Ape Yacht Club (BAYC), qui est la prochaine plus grande collection sur OpenSea, a enregistré 1/5e du volume de ventes de tous les temps de CryptoPunk. Selon les données de Larva Labs, la transaction la plus chère à ce jour était de 7,57 millions de dollars pour Punk # 7804 le 11 mars 2021.

Allez Richerd. Ne voulez-vous pas entrer dans l’histoire comme la meilleure vente cryptopunk à ce jour ? pic.twitter.com/JEeIMo2MEm — POAP – Les marque-pages de votre vie (@poapxyz) 15 octobre 2021

Si l’offre faite par poap.eth avait été acceptée, CryptoPunk # 6046 serait sans doute devenu le CryptoPunk le plus précieux de plus de 500 ETH. Il est cependant intéressant de noter que le propriétaire lui-même a admis que la « valeur » de son TVN était loin d’atteindre le stade approximatif de 9,5 millions de dollars : [#]6046 ne vaut probablement pas 2500 ETH, c’est un punk de niveau intermédiaire en raison de ses caractéristiques de lunettes 3D. Alors pourquoi quelqu’un offrirait-il 2500 ETH dessus ?

Quelle est la valeur exacte des CryptoPunks ?

Dans les collections NFT, la valeur d’une pièce individuelle est souvent déterminée par la rareté de ses traits et caractéristiques. C’est le cas des CryptoPunks, avec des traits extrêmement rares comme les extraterrestres (0,09%) qui se vendent bien plus cher que ceux avec des traits plus communs. Dans le cas du Punk #6046, son trait de lunettes 3D (3%) vaudrait considérablement moins que des traits extrêmement rares.

Historique des prix de vente sur CryptoPunks, @eliasimos sur Dune Analytics

Le prix moyen d’un CryptoPunk a grimpé en flèche au cours de la dernière année, les données de DuneAnalytics montrant une augmentation de 1300% du prix de vente moyen depuis le début de l’année. Malgré ces hausses de prix fulgurantes, l’espace NFT en est encore à ses balbutiements.

Coinbase, qui a récemment annoncé son intention de lancer un marché NFT, a enregistré plus de 1,5 million d’inscriptions – un nombre dépassant de plusieurs fois la base d’utilisateurs d’OpenSea. Selon dappRadar, OpenSea compte au total 263 000 utilisateurs. Avec Coinbase entrant dans l’espace NFT, il ne fait aucun doute que l’industrie continuera de croître de manière exponentielle.

Chose intéressante, @richerd a expliqué le raisonnement derrière le rejet de l’offre. Il a laissé entendre que sa marque et sa personnalité en ligne étaient en grande partie liées à son CryptoPunk et que sa vente romprait effectivement ce lien. « Mon identité, avec [the] l’identité d’autres punks emblématiques, ont une valeur au-delà du NFT lui-même. Nous avons nos propres marques similaires à toutes les autres marques et qui ont de la valeur. Parce que j’apprécie ma marque et mon identité personnelles, ce fut un rejet facile pour moi.

