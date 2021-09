Juridique & Réglementaire

Le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, demande une base de preuve d’autorité pour la réglementation de la cryptographie

La réglementation de la crypto aux États-Unis reste un sujet brûlant, en particulier à la suite des récentes mesures prises par les organismes de surveillance réglementaires du pays. Alors que beaucoup se méfient de ces régulateurs et de leurs points de vue sur l’industrie, certains noms pro-crypto accueillent favorablement les développements possibles.

Un compromis pour la confidentialité

Plus tôt cette semaine, Mark Cuban, passionné de crypto et homme d’affaires milliardaire, a déclaré sur Twitter qu’il serait ouvert à l’idée d’une réglementation de la crypto tant qu’elle serait centrée sur les lois existantes sur la fraude.

Cuban, dont les Dallas Mavericks sont l’une des rares équipes de la NBA à accepter les paiements cryptographiques, a expliqué que les lois cryptographiques idéales exigeraient une identité et une preuve d’autorité. De cette façon, il maintient l’innovation en vie et protège les consommateurs.

Comme l’a expliqué Cuban, la mise en œuvre d’un régime réglementaire basé sur la preuve d’autorité réduira l’anonymat et la confidentialité des crypto-monnaies – deux principes sur lesquels reposent les actifs numériques. Cependant, cela semble être un compromis sain compte tenu de la stabilité que le marché obtiendra d’une réglementation stable.

Alors que Cuban est devenu l’un des plus grands porte-parole de l’industrie de la cryptographie, il reste inébranlable dans sa volonté de réglementer. En juillet, à la suite de la course aux banques sur le protocole stablecoin de la finance décentralisée (DeFi), Iron Finance, Cuban a appelé à une réglementation accrue des stablecoins.

S’adressant à Blomberg, Cuban s’est reproché d’être « paresseux » et de ne pas avoir fait suffisamment de recherches sur Iron Finance. Mais, il a également appelé à des réglementations supplémentaires pour l’espace. Malgré le recul qu’il a reçu, Cuban a réaffirmé que la réglementation pourrait être une bonne chose.

En même temps, le milliardaire n’a pas été entièrement pro-gouvernemental. Il a critiqué le projet de loi bipartite sur les infrastructures, qui a été adopté par le Sénat le mois dernier et cherche à imposer des règles de déclaration plus strictes aux entreprises de cryptographie.

Les régulateurs se déplacent sur Crypto, Stablecoins

Le paysage réglementaire actuel reste instable, bien que les agences travaillent dur pour apporter une certaine clarté à l’industrie. Plus tôt cette semaine, Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC), a déclaré au comité sénatorial des banques que lui et son équipe « faisaient des heures supplémentaires » pour réglementer la cryptographie et protéger les investisseurs.

Lors de l’audience, Gensler a expliqué qu’il n’a pas été facile d’assurer la surveillance, étant donné qu’il existe bien plus de 6 000 actifs numériques et que de plus en plus de personnes entrent dans l’espace chaque jour.

Le décideur a demandé du temps supplémentaire – ainsi que des personnes – pour faire passer la réglementation au-delà de la ligne de but.

Outre la SEC, le département du Trésor travaille également à la réglementation des pièces stables. Un récent rapport de Bloomberg a montré que le département prépare un examen montrant les défis posés par les rachats de pièces stables et les effets possibles d’une ruée sur le marché de la cryptographie.

Comme l’indique le rapport, les responsables du Trésor cherchent à atténuer «les risques les plus urgents» associés à Tether (USDT) et à d’autres pièces stables, tout en soulignant les menaces qu’une «vente de feu» sur les crypto-monnaies pourrait avoir sur une large stabilité financière.

L’USDT reste le stablecoin le plus dominant, détenant environ 56% du marché. Les critiques ont critiqué le processus de rachat et le soutien de l’actif, certains détenteurs affirmant qu’ils ne pouvaient pas échanger leurs jetons contre un fiat.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.