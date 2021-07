Le propriétaire de Dick Clark Productions propose un plan pour les Golden Globes ⋆ .

Todd Boehly, président d’Eldridge Industries et société mère du producteur de longue date des Golden Globes Dick Clark Productions, a présenté un nouveau plan de réforme à la Hollywood Foreign Press Assn.

Dans un geste surprise, Boehly, qui avait déjà eu des discussions avec le conseil d’administration, a rencontré mercredi des membres de la Hollywood Foreign Press Assn. lors d’une réunion Zoom pour proposer une entreprise dérivée à but lucratif en partenariat avec Eldridge.

L’offre arrive moins d’une semaine avant que la HFPA en difficulté ne commence à voter sur une liste de nouveaux statuts et son « changement transformationnel » promis.

Boehly n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

La proposition marque une autre tournure pour le HFPA autrefois puissant. L’organisation a perdu son précieux perchoir sur NBC, qui a retiré la diffusion de 2022 en mai après des mois de troubles et de luttes intestines au sein du groupe. La HFPA a été soumise à une pression croissante pour se réformer à la suite d’une enquête du Times qui a mis en évidence des allégations de manquements financiers et éthiques et a souligné qu’aucun des 87 membres de la HFPA n’était noir.

Selon la proposition d’Eldridge, la nouvelle entité serait dirigée par un conseil d’administration de 15 membres. Il mettrait également en œuvre de nouveaux critères et exigences pour l’adhésion à la HFPA. La HFPA ajouterait 50 journalistes votants, en mettant l’accent sur la diversité. Une personne familière avec de nombreux détails a confirmé la proposition.

On ne sait pas si l’accord à l’étude accommoderait tous les 85 membres existants à l’avenir.

Le Times avait précédemment rendu compte de la rencontre prévue avec Boehly. Les détails des propositions soutenues par Eldridge ont été publiés pour la première fois dans le New York Times.

Outre Dick Clark Productions, le studio de cinéma MRC et la publication spécialisée Hollywood Reporter font partie des participations de la société de capital-investissement. Tout comme le Beverly Hilton, domicile de longue date des Globes, offrant une puissante incitation financière à Eldridge pour devenir un partenaire de l’organisation.

En vertu de son contrat actuel avec NBC, Dick Clark Productions gagne environ la moitié des plus de 60 millions de dollars de droits de licence annuels que le réseau est obligé de payer jusqu’en 2026 ; le HFPA gagne l’autre moitié. Le plan mettrait Dick Clark Productions dans la position non seulement de préserver sa part du gâteau des licences pour une émission à l’avenir incertain, mais d’en gagner potentiellement une part encore plus importante.

On ne sait pas, cependant, si ou à quelle vitesse le plan pourrait se produire. Les statuts actuels de la HFPA nécessitent un vote des deux tiers pour promulguer un changement, ce qui signifie que le groupe notoirement agressif aurait probablement besoin d’une majorité claire pour l’approuver.

Un tel arrangement pourrait éliminer un certain nombre de problèmes auxquels l’organisation à but non lucratif est confrontée au cours de sa pratique de longue date consistant à verser aux membres des sommes substantielles pour siéger à divers comités et effectuer d’autres tâches ; quelque chose selon les experts fiscaux pourrait remettre en question son statut d’organisme à but non lucratif. L’enquête du Times a révélé que la HFPA a versé à ses membres près de 2 millions de dollars au cours de son exercice se terminant en juin 2020.

D’autres questions demeurent.

En mars, un contingent de puissants publicistes hollywoodiens a lancé un boycott de l’organisation. Deux mois plus tard, Netflix a coupé les ponts avec la HFPA jusqu’à ce que des changements plus significatifs soient mis en place ; suivi d’Amazon, WarnerMedia et Neon, le studio indépendant derrière le film primé de 2019 “Parasite”.

Il reste à voir si l’industrie qui s’est distanciée de la HFPA approuvera un Golden Globes rebaptisé sous une nouvelle direction.

Il offre cependant une perspective alléchante : préserver les récompenses, longtemps un outil marketing important et rampe de lancement pour les Oscars, tout en refondant le groupe longtemps troublé derrière elle.

