Le propriétaire de Earth Shoes vend sa participation majoritaire à Windsong, Hilco – WWD

Le train de la nostalgie continue d’avancer. Une participation majoritaire dans Earth Origins, qui détient la marque déposée pour Earth Shoes, un incontournable des années 70, a été achetée par Windsong Global LLC et Hilco Brands.

Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués.

Earth, qui a plus de 50 ans d’histoire dans la fabrication de chaussures de confort, est le dernier investissement réalisé par la plate-forme actuelle de Windsong. En octobre 2020, la marque a racheté la marque Swims et possède également Daytona Apparel Group, une marque de chaussettes, de sous-vêtements et de vêtements de détente ; Lilah B, une marque de beauté ; la marque pour enfants Robeez et d’autres dans le secteur de la santé et du bien-être. On dit également que c’est le cheval de bataille de la marque de chaussures Aquatalia appartenant au groupe Global Brands en difficulté.

L’investissement de Windsong dans Earth Origins marque la fin de la longue histoire de propriété familiale de l’entreprise. L’entreprise a commencé lorsque Michel Meynard a émigré de France aux États-Unis en 1965 et a commencé à vendre des machines à des usines de chaussures en Nouvelle-Angleterre. Cinq ans plus tard, il a lancé Michel Meynard, un fabricant de chaussures de marque privée, qui a été rebaptisé Meynard Designs. En 2002, la société a acquis la marque de commerce des chaussures Earth et a rebaptisé la société Earth Brands. Le fils de Meynard, Philippe, avait dirigé Earth Origins après la mort de son père en 2013.

Mark Parsley, un vétéran de l’industrie de la chaussure qui a récemment été élevé au poste de PDG de Earth, a déclaré que la famille Meynard cherchait à quitter la marque et a effectué une recherche exhaustive pour trouver le bon partenaire pour poursuivre l’activité et contribuer à alimenter la croissance future.

“Nous avons parlé à de nombreux investisseurs en capital-investissement et à l’équipe de Windsong et leur compréhension de notre entreprise les a distingués de tous les autres”, a déclaré Parsley. « Nous savions que cela nous convenait parfaitement et que nous avions trouvé un partenaire qui croyait en la même vision pour la marque.

Selon William Sweedler, président-directeur général de Windsong Global, « Earth s’est imposé comme une marque leader et de confiance dans le secteur des chaussures de confort et je pense qu’il existe d’importantes opportunités d’expansion dans de nouvelles classifications et catégories. Je suis honoré que la famille Meynard ait rejoint le portefeuille Windsong et je suis ravi de développer sa plateforme.

Parsley a déclaré qu’avant même la conclusion de l’accord cette semaine, des plans étaient en cours pour un certain nombre de relances sur Terre au cours des quelques saisons. Cela inclut la chaussure Earth originale, qui est toujours proposée et sera désormais commercialisée sous le nom Kalso by Earth à partir du printemps. La chaussure, qui était célèbre pour son «talon négatif», ou une semelle plus fine au talon qu’à l’avant-pied, a été inventée à la fin des années 1950 par la professeure de yoga danoise Anna Kalso. Les chaussures ont été introduites aux États-Unis en 1970, juste avant le premier Jour de la Terre, et ont été rapidement adoptées par la contre-culture avant de s’étendre au grand public.

La popularité de la chaussure a submergé son fabricant et la société a fermé ses portes en 1977 et est restée en sommeil jusqu’à ce qu’elle soit achetée par Meynard.

Parsley a déclaré que le plan était de relancer une collection de vente en gros et de commerce électronique sous le nom de Kalso pour les chaussures haut de gamme fabriquées au Portugal et vendues au prix de 180 $ à 200 $. “Nous pensons qu’il y a définitivement une opportunité pour nous”, a-t-il déclaré.

La ligne de chaussures pour femmes Earth Origins de la société est vendue principalement chez QVC et son prix est plus modéré, entre 70 $ et 80 $. Pour l’automne de cette année, des chaussures pour hommes seront également proposées sous le nom d’Earth Origins, a déclaré Parsley.

Avec toutes ses chaussures, la mission de l’entreprise est d’offrir « confort, ajustement et valeur », a-t-il déclaré. Il compte plus de 400 000 clients dans sa base de données de courrier électronique et un chiffre d’affaires annuel estimé à environ 120 millions de dollars.

En outre, il a déclaré que la marque lancera l’année prochaine Earth Elements avec Dillard’s, une collection plus jeune avec des caractéristiques de durabilité. Et d’ici le printemps 2022, la société relancera Earth, une collection de chaussures 100 % durable qui pourra à terme être étendue aux vêtements, accessoires et autres catégories.

Parsley a déclaré que la durabilité étant si importante pour les jeunes clients, le plan est de “repositionner l’entreprise Earth en tant que marque de style de vie”. Son slogan sera : Building a Better Earth.

Parsley a déclaré que les affaires chez Earth Origins ont été très bonnes ces derniers temps, car la pandémie a incité les clients à rechercher des chaussures confortables. “Les femmes étaient à la maison avec des pantoufles et des chaussures de tennis”, a déclaré Parsley, “et maintenant qu’elles retournent au travail, elles ne veulent pas sacrifier le confort et la coupe.”

Dechert LLP a agi en tant que conseiller juridique de Windsong avec Hilco Global, qui était également un investisseur dans la transaction et a servi de conseillers principaux.