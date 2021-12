Le propriétaire de Facebook Meta assouplit les politiques de publicité cryptographique

Le géant de la technologie divise les sociétés de cryptographie en deux catégories selon qu’une approbation écrite préalable est nécessaire pour répertorier les annonces. Les services fiscaux, les médias et les sources d’éducation liés à la cryptographie n’ont pas besoin d’approbation préalable, pas plus que les portefeuilles cryptographiques qui permettent uniquement aux utilisateurs de stocker des actifs sans acheter ni vendre. Les plateformes d’échange et de négociation crypto, les portefeuilles crypto à service complet et les sociétés de matériel et de logiciels liés à l’exploitation minière nécessitent tous une approbation.

