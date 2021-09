Le propriétaire de Golden State Warrriors reçoit une amende astronomique pour avoir critiqué Ben Simmons

in

Situation bizarre qui s’est produite, la NBA infligeant une amende de 50 000 $ à Joe Lacob, Propriétaire de Guerriers de l’état d’or, pour les commentaires désobligeants avec lesquels il a exclu la signature de Ben Simmons pour sa franchise. La base australienne continue de donner de quoi parler et de générer des problèmes et des controverses. “Il gagne beaucoup d’argent, il a du talent et je ne sais pas s’il peut être une star”, a déclaré Lacob, qui a reçu une amende apparemment excessive, comme le rapporte ESPN.