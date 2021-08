Le propriétaire de Ladbrokes Entain achète la start-up d’e-sport Unikrn

Ladbrokes est l’un des sites de paris les plus fiables au monde et son organisation mère, Entain, a récemment annoncé que la société allait acquérir une start-up de paris esports de Seattle appelée Unikrn. Pour l’instant, les termes de l’accord n’ont pas encore été dévoilés.

Entrain est anciennement connu sous le nom de GVC et, outre Ladbrokes, il est également connu pour ses autres marques établies telles que Bwin, Eurobet, Coral, Neds International, Crystalbet et SportingBet. Il possède également des jeux de casino en ligne et des marques comme CasinoClub, Foxy et PartyCasino. Cela fait d’Entain l’une des sociétés de paris avec le portefeuille de marques le plus complet. Et maintenant, Unikrn fera partie de sa longue liste.

En savoir plus sur la société de paris sportifs Unirkn

Rahul Sood, qui dirigeait des entreprises Microsoft et le vétéran de la technologie Karl Flores, a fondé Unikrn en 2014 et offre ses services à plus de 20 pays où les paris légaux sont autorisés. L’année dernière, Flores a repris le poste de PDG de Sood, et aujourd’hui, ils ont déjà environ 40 employés.

Sood a parlé à . de la prochaine étape pour lui maintenant qu’il n’est plus le PDG de l’entreprise. Il est maintenant à la recherche d’une nouvelle opportunité mais il restera toujours à Seattle.

Il a déclaré: «Ce fut un voyage amusant avec des célébrations, des défis et des tonnes de bonheur. Je suis enthousiasmé par l’avenir d’Unikrn et d’Entain, et je vais commencer à chercher quelque chose de cool à refaire.

Unikrn est soutenu par des investisseurs célèbres comme Mark Cuban et Ashton Kutcher. Owler rapporte que le chiffre d’affaires annuel estimé de l’entreprise est de 5 millions de dollars américains. Après qu’Entain ait accepté d’acquérir la société, Justin Dellario de Twitch dirigera cette division d’esports.

Dellario a parlé à CNBC de la croissance de l’entreprise à partir de cet accord.

Il a déclaré : « Nous pouvons tripler notre activité ici, simplement en regardant comment ce marché se multipliera. Il s’agit de plus de dépenses, plus d’engagement, plus de plaisir pour les clients.

Pourquoi les sociétés de paris s’intéressent aux Esports

2020 a tout simplement été une excellente année pour l’esport en général et les sociétés de paris ont vu une augmentation des paris sur les tournois sur des titres de jeux comme CS GO, DOTA 2 et League of Legends. Le PDG d’Entain, Jett Nygaard-Andersen, a expliqué à quel point cette opportunité est passionnante.

Nygaard-Andersen a déclaré : « Une opportunité passionnante est le marché croissant des paris basés sur les compétences en esports. Nous construisons la première plate-forme évolutive pour adresser ce marché et je suis ravi que Justin Dellario nous rejoigne pour diriger notre croissance dans ce nouveau domaine.

Sur la base de rapports, Entain s’attend à ce que les jeux de casino électroniques et sociaux puissent ajouter jusqu’à 20 milliards de dollars américains de parts de marché. Le PDG voit également au moins 160 milliards de dollars du marché adressable, de l’igaming et des jeux interactifs.

Entain indique maintenant clairement qu’ils développent leurs activités. C’est après avoir su que MGM Resorts est intéressé à posséder Entain. Cette centrale de casino aurait fait une offre de 11 milliards de dollars pour acheter Entain plus tôt cette année. Sa joint-venture avec MGM Resorts a pu prendre la deuxième place sur le marché américain des paris sportifs et du iGaming.

Cependant, le conseil d’administration d’Entain a rejeté l’offre et a déclaré que cela rendait la société considérablement sous-évaluée.

Des rapports suggèrent que MGM est intéressée par l’acquisition d’Entain principalement en raison de sa technologie et de son exposition au marché mondial. Le PDG de MGM, Bill Hornbuckle, a parlé de ses priorités en matière de fusions et acquisitions lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre et a déclaré :

« Nous avons exprimé des envies dans le digital et l’évidence. Je dois dire que notre stratégie ne fait pas référence et ne repose pas simplement sur une autre entreprise. Nous sommes très excités par notre JV [joint venture] avec BetMGM. Lorsque Nygaard-Anderson a été interrogée sur les efforts de MGM pour acquérir Entain, elle a seulement répondu : « Ce dont nous parlons aujourd’hui, c’est de la façon dont nous pouvons créer de la valeur et de la croissance en tant qu’entreprise autonome.

Mis à part Entain et Unikrn, le fondateur de Rivalry, une société canadienne de paris esports qui vaut environ 150 millions de dollars, Steven Salz pense également de la même manière à propos des paris esports. Salz a expliqué comment des jeux comme LoL, CS: Go, et représentent désormais plus de 90% des paris dans son entreprise.

Salz soupçonne également que presque tous les bookmakers de l’entreprise que le succès de ces jeux sera finalement transféré à Valorant de Riot Games. L’année dernière, les jeux de tir à la première personne continuent de gagner en popularité auprès de millions de joueurs et de téléspectateurs. Il a déclaré qu’il revendiquerait la première place dans les années à venir et que les plus grandes organisations d’esports alignaient désormais des listes compétitives.