Le propriétaire de l’avion a averti le pilote d’Emiliano Sala de ne pas voler avant l’accident

20/10/2021 à 17h46 CEST

Le propriétaire de l’avion dans lequel s’est écrasé le footballeur argentin Emiliano Sala a demandé à David Ibbotson, le pilote du voyage, il ne pilotera plus l’avion, en raison des infractions aériennes qu’il avait commises.

Fay Keely, propriétaire de l’avion, a participé ce mercredi au procès de David Henderson, qui a plaidé coupable d’avoir organisé le vol de Sala sans disposer des autorisations nécessaires, mais qui a nié les accusations d’avoir agi par négligence et d’avoir mis en danger l’avion.

Selon le témoignage de Keely, Keely a dit à Henderson que le pilote David Ibbotson ne devrait pas piloter l’avion parce qu’il avait été alerté de deux violations par les autorités aériennes britanniques.

« J’ai clairement indiqué que je ne devais pas piloter l’avion », a-t-il déclaré à un jury à Cardiff. Henderson est accusé de savoir qu’Ibbotson n’était pas qualifié et de donner toujours le feu vert pour faire le trajet Nantes-Cardiff la nuit du 21 janvier, avec les mauvaises conditions météorologiques de la Manche qui ont fini par abattre l’avion et avec la vie de Sala et Ibbotson.

Selon Keely, elle a acheté l’avion, sur les conseils d’Henderson en 2015, et il s’est vu confier la responsabilité de maintenir les travaux de sous-traitance pour l’avion, ainsi que de choisir les pilotes compétents pour les voyages.

Le 6 juillet 2018, Keely a envoyé un e-mail à Henderson l’avertissant qu’Ibbotson ne devrait plus piloter l’avion parce que les autorités aériennes l’avaient informé de deux infractions alors qu’il volait.

« Je ne suis pas très confiant dans la façon dont vous traitez l’avion. Je pense que ce serait mieux si je ne le volais pas à nouveau« , mentionné.

Malgré cela, Ibbotson a effectué le vol, selon ce qui est ressorti du procès car Henderson était à Paris et il ne pouvait pas emmener Sala directement à Cardiff.

Par ailleurs, comme le révèle l’enquête sur les décès du footballeur et du pilote, Ibbotson n’avait pas de licence de voyage commercial et son permis de piloter l’avion accidenté avait expiré.