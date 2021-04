Le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, appelle la Premier League à mener des réformes après des plans d’échappée “ décevants ” en Super League européenne

Le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a appelé la Premier League à “ montrer la voie ” pour traiter les clubs rebelles anglais de Super League européenne après l’effondrement des plans d’échappée “ décevants ”.

Radrizzani, ainsi que presque tous les supporters du pays et plusieurs instances dirigeantes, s’est ouvertement opposé aux propositions qui se sont effondrées après seulement 48 heures la semaine dernière.

Le propriétaire de Leeds s’est vivement élevé contre les plans de la Super League la semaine dernière

La compétition a suscité une condamnation généralisée, y compris de la part du Premier ministre Boris Johnson et du duc de Cambridge, et a abouti à des manifestations de fans à Stamford Bridge avant le match nul 0-0 de Chelsea contre Brighton mardi avant que l’idée ne commence à se dissiper le même soir.

Et Radrizzani pense que les officiels de haut niveau devraient prendre les devants dans le traitement de la question afin de “ garder la ligue unie ”.

Il a déclaré à Jim White sur talkSPORT: «Il est important d’avoir une communication transparente entre les parties prenantes et de laisser la Premier League diriger un processus pour garder la ligue unie entre tous les clubs et avoir une conversation productive pour améliorer la relation et le jeu au fil du temps. .

«La Premier League doit montrer la voie.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il était horrifié par les plans, il a répondu: «J’ai exprimé ma déception [with the Super League] La semaine dernière.

«Comme je l’ai dit, ce sont les représentants de la ligue qui doivent s’en occuper.

«Je suis plus heureux de profiter de mon équipe», a ajouté le chef de Leeds.

«Nous avons joué contre City, Liverpool et United et avons obtenu cinq points, c’est donc mon objectif pour le moment.

Le propriétaire de Spotify a jeté son nom sur le ring pour acheter Arsenal

Samedi, des milliers de supporters de Manchester United ont clairement exprimé leurs sentiments quant à l’implication du club dans la compétition proposée lorsqu’ils se sont rassemblés à l’extérieur d’Old Trafford, avant leur match nul 0-0 avec l’équipe de Leeds de Marcelo Bielsa.

Il y a eu une nouvelle condamnation dimanche, alors que moins nombreux, mais tout aussi en colère, les fans de Liverpool ont manifesté avant le match nul 1-1 de leur club avec Newcastle.

L’appropriation future de certains des clubs qui se sont initialement inscrits pour participer est devenue par la suite un sujet de débat intense.

Un rapport a suggéré que les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, avaient rejeté une offre de 3 milliards de livres sterling pour le club avant l’annonce de l’ESL, et a déclaré que les acheteurs potentiels du Moyen-Orient attendaient maintenant de voir si les événements de la semaine dernière avaient fait quoi que ce soit pour modifier cette position.

Un autre a affirmé que la famille Glazer, qui contrôle United, n’accepterait pas une vente malgré la vague de critiques qui s’est présentée.

Lundi, des informations ont circulé selon lesquelles le co-fondateur de Spotify, Daniel Ek, devrait lancer une OPA d’Arsenal avec l’aide des légendes du club Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira.

Il a écrit sur Twitter: «En grandissant, j’ai applaudi @Arsenal d’aussi loin que je m’en souvienne. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau dans le ring.

Ek vaut 3,38 milliards de livres sterling, selon Forbes, et son intérêt pour le club serait “ très réel ”.

Le Telegraph affirme que le magnat de Spotify est sur le point de faire une offre à Kroenke et a travaillé avec trois des légendes Invincibles du club.