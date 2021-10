Le propriétaire de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, a donné de la joie aux fans et avait tellement d’amour que 50 000 personnes se sont présentées pour marcher dans sa mémoire

Il y a trois ans, le monde du football a été stupéfait lorsqu’un hélicoptère transportant le propriétaire de Leicester Vichai Srivaddhanaprabha s’est écrasé devant le terrain du club.

Décollage du terrain du King Power Stadium après le match de Premier League contre West Ham le samedi 27 octobre, vers 20h30, et est redescendu quelques instants plus tard dans un parking.

L’hélicoptère s’est écrasé sur un parking du personnel, s’enflammant

Quelques instants plus tôt, l’hélicoptère a été vu en train de décoller

Leicester accueille Brighton lors de la Coupe Carabao ce soir, qui est la première fois qu’un match a lieu le jour de l’anniversaire de la tragédie, qui a également tué Kaveporn Punpare, Nusara Suknamai, Eric Swaffer et Izabela Lechowicz.

Cette nuit ne sera jamais oubliée par les supporters et ici, le fan de Leicester Jason Bourne rappelle à talkSPORT le sentiment de regarder de loin, ce que Vichai signifiait pour les fans et l’héritage qu’il a laissé.

«Je n’étais pas à Leicester contre West Ham, la nuit de l’accident. J’ai regardé depuis un pub près de chez moi à Ealing, à Londres. J’y avais déménagé de Leicester pour des raisons professionnelles en 2017. J’étais pigiste pour talkSPORT, parmi d’autres diffuseurs à l’époque.

«C’était un match médiocre si je me souviens bien, mais un point a été sauvé grâce à un but tardif. La première fois que j’ai entendu parler de quelque chose, c’est lorsque j’ai vu des messages sur Twitter de [Match of the Day presenter] Gary Lineker et notre journaliste, Geoff Peters, qui couvrait le match pour talkSPORT.

Il y a un incident majeur au King Power Stadium. Intervention des services d’urgence. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD – M. Geoff Peters (@mrgeoffpeters) 27 octobre 2018

«J’appelais frénétiquement les gens que je connaissais qui étaient au match pour savoir ce qui s’était passé et pour voir s’ils allaient bien. Il est apparu au cours des heures suivantes que Vichai était à bord d’un hélicoptère qui s’est écrasé près du stade. J’avais une émission à produire le lendemain matin, animée par Ian Stafford.

«J’étais éveillé toute la nuit avec inquiétude, l’adrénaline pompant dans mon corps. Non pas que je puisse faire quoi que ce soit, mais je voulais désespérément être de retour à Leicester. Le lien avec la maison est toujours fort, encore plus dans l’adversité. J’étais l’invité des émissions talkSPORT pour partager mes réflexions et mon point de vue sur le propriétaire. C’était dur. Tres difficile. L’homme qui nous a aidé à remporter le titre de Premier League et nous a donné tant de joie était parti. Cela m’a affecté plus que je ne le pensais. Ce fut une période désespérément triste.

« Vichai n’était pas seulement un président du club, mais un bienfaiteur de la communauté. Dons aux hôpitaux et universités locaux. L’expérience des fans. Bières gratuites, rouleaux de bacon, gâteaux pour les fans. Tout cela fait partie de ce qui le rend unique et spécial. Ce n’était pas seulement une question de succès sur le terrain, mais aussi en dehors. Il s’en souciait.

Il y a eu une énorme vague de chagrin à la suite de la tragédie alors qu’une mer de fleurs a été laissée à l’extérieur du King Power en hommage à Srivaddhanaprabha

Vichai était un père de famille et père de quatre enfants. Ses enfants sont tous impliqués dans la société King Power

Sous Vichai, le club a remporté la Premier League et son héritage comprend une extension du stade, tandis que le club a remporté la FA Cup la saison dernière.

« Les milliers de personnes qui se sont présentées au club la semaine suivante pour signer son livre de condoléances ont montré à quel point nous tenions à lui. Ce n’est que la semaine suivante après l’accident que j’ai visité.

« Voir les foulards des fans de tous les clubs était étonnant. J’étais aussi au prochain match à domicile. J’ai obtenu des faveurs au travail pour m’assurer que je pouvais être là. Je devais être là. Il y a eu une marche – sous une pluie battante – du centre-ville au stade. 50 000 se sont présentés avant le match, y compris mon père qui n’avait pas de billet. Cela montre à quel point les fans l’aimaient.

« Leicester en tant que club devrait être très fier de l’héritage de Vichai et de la poursuite du succès sur et en dehors du terrain.

Leicester a rendu hommage à son défunt propriétaire à Wembley avant de remporter la FA Cup

C’est quelqu’un qui ne sera jamais oublié

« Ses fils ont dirigé le navire de manière exemplaire. La victoire de la FA Cup en est un excellent exemple, mais le nouveau terrain d’entraînement en est un autre. L’agrandissement du stade aussi. Ils continuent d’agir avec dignité, faisant de leur mieux pour soutenir le club et faire partie intégrante de la communauté.

« Nous pensons tous que nos clubs sont spéciaux et ils le sont, mais je regarde ce qui a été réalisé depuis l’arrivée des propriétaires et c’est tout simplement étonnant. Trophées, terrain d’entraînement, développement de l’équipe féminine, agrandissement du stade, dons aux hôpitaux et aux associations caritatives. C’est un privilège de suivre ce club.

« Le match de ce soir sera la première fois qu’un match tombe le jour de l’anniversaire. Ce sera une soirée poignante où nous nous souviendrons non seulement de Vichai, mais des autres âmes qui ont perdu la vie.