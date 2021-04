Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, présente des excuses pour les plans de la Super League européenne et dit aux fans: “ Je vous ai laissé tomber ”

Le propriétaire de Liverpool, John W Henry, a déclaré aux fans “ Je vous ai laissé tomber ” alors que le chef des Reds s’est excusé pour le rôle du club dans l’échec de la Super League européenne.

Le propriétaire américain basé à Boston a été martelé par des supporters pour sa trahison de l’histoire du club en s’inscrivant en tant que membre fondateur du plan de séparation élitiste.

John W Henry s’est excusé auprès des fans de Liverpool

Liverpool, avec le reste du soi-disant «top six» d’Angleterre, était l’un des 12 membres fondateurs de la nouvelle Super League qui prévoyait de garantir le football européen aux clubs les plus riches.

Mais les plans étaient terminés avant qu’ils ne commencent alors que les six équipes de Premier League se sont retirées mardi, l’ESL devant être dissoute après une réaction toute puissante de tous les niveaux du sport.

Les dirigeants ont déjà commencé à renverser la tentative explosive d’une échappée, Ed Woodward annonçant sa démission en tant que vice-président exécutif de Manchester United.

Les fans des Reds, et même la légende d’Anfield Jamie Carragher, ont depuis exhorté Henry et son groupe de sports Fenway à être les prochains et à démissionner de leur direction du club de Merseyside.

Mais Henry a insisté sur le fait que “ le travail de FSG n’est pas terminé ” dans un communiqué mercredi, alors qu’il présentait des excuses publiques au club, au manager Jurgen Klopp et à ses supporters.

“Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans et supporters du Liverpool Football Club pour les perturbations que j’ai causées au cours des 48 dernières heures”, a déclaré l’Américain.

«Il va sans dire mais il faut dire que le projet proposé n’allait jamais se concrétiser sans le soutien des fans. Personne n’a jamais pensé différemment en Angleterre. Au cours de ces 48 heures, vous avez clairement indiqué que cela ne tiendrait pas. Nous vous avons entendu. Je vous ai entendu.

«Et je tiens à m’excuser auprès de Jürgen, de Billy, des joueurs et de tous ceux qui travaillent si dur au LFC pour rendre nos fans fiers. Ils n’ont absolument aucune responsabilité pour cette perturbation. Ils étaient les plus perturbés et injustement ainsi. C’est ce qui fait le plus mal. Ils aiment votre club et travaillent pour vous rendre fier chaque jour.

«Je sais que toute l’équipe du LFC possède l’expertise, le leadership et la passion nécessaires pour rétablir la confiance et nous aider à aller de l’avant. Il y a plus de dix ans, lorsque nous nous sommes inscrits aux défis liés au football, nous rêvions de ce dont vous rêviez. Et nous avons travaillé dur pour améliorer votre club. Notre travail n’est pas terminé. Et j’espère que vous comprendrez que même lorsque nous commettons des erreurs, nous essayons de travailler dans le meilleur intérêt de votre club. Dans cet effort, je vous ai laissé tomber.

«Encore une fois, je suis désolé, et je suis seul responsable de la négativité inutile mise en avant au cours des deux derniers jours. C’est quelque chose que je n’oublierai pas. Et montre le pouvoir que les fans ont aujourd’hui et continueront à juste titre d’avoir.

«S’il y a une chose que cette horrible pandémie a clairement montrée, c’est à quel point les fans sont cruciaux pour notre sport et pour chaque sport. Il est montré dans chaque stade vide. Ce fut une année incroyablement difficile pour nous tous; pratiquement personne n’est épargné. Il est important que la famille du football de Liverpool reste intacte, vitale et engagée dans ce que nous avons vu de vous dans le monde, avec des gestes locaux de gentillesse et de soutien. Je peux vous promettre que je ferai tout ce que je peux pour y parvenir.

“Merci pour l’écoute.”

