Le propriétaire de Man City, Sheikh Mansour, couvrira les frais de voyage des supporters participant à la finale de la Ligue des champions contre Chelsea au Portugal

Le propriétaire de Man City, Sheikh Mansour, a annoncé qu’il couvrirait les frais du voyage officiel des fans du club pour la finale de la Ligue des champions.

City affrontera Chelsea lors de l’événement phare le 29 mai à Porto, les deux clubs recevant 6000 billets.

.

L’argent de Mansour a fait de Man City un vainqueur de la Premier League et peut-être un vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois

Le match devait être joué au stade Ataturk d’Istanbul, en Turquie, mais a été déplacé par l’UEFA après que le gouvernement britannique a placé le pays sur sa «liste rouge».

Il y a eu des discussions initiales sur la tenue de la finale au stade de Wembley, mais le point de friction concernait les exemptions de quarantaine pour les 2000 membres du personnel, les sponsors, les VIP et les médias étrangers qui se rendraient pour le match.

La décision a été prise de la tenir au Portugal, qui figure sur la liste de voyage approuvée.

Les 12 000 supporters qui ont des billets pour le match devront prendre l’avion le même jour et rester dans une «bulle» pendant leur visite.

Et, en raison des conditions strictes concernant la visite des fans, le propriétaire de la ville a décidé de payer le coût de leur voyage à destination et en provenance du Portugal.

GETTY

L’Estadio Do Dragao de Porto accueillera la finale de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci

Les supporters se verront désormais offrir une place pour le voyage officiel du club à Porto lors de l’achat de leurs billets.

Les voyages à destination et en provenance du Portugal auront lieu dans un délai de 24 heures, comme un ministre portugais avait déclaré que cela devrait être le cas la semaine dernière.

Un communiqué de la ville disait: «Conscient de la façon dont la pandémie a affecté tous les supporters de Manchester City et a entraîné une augmentation des frais de voyage, Sheikh Mansour a cherché à supprimer l’obstacle financier le plus important pour les fans assistant à la finale.

«Les coûts gonflés du COVID, combinés aux tests PCR nécessaires mais coûteux, auraient rendu le voyage jusqu’à la finale ingérable pour beaucoup de ces supporters assez chanceux pour se qualifier pour un billet.

«En raison des restrictions nécessaires liées au COVID en place, la majorité des fans souhaitant assister à la première finale historique du Club, sont tenus de le faire dans un délai de 24 heures, ce qui signifie que l’initiative de Son Altesse financera le transport de plusieurs mille fans de City sur le voyage officiel le jour de la finale. »

.

City participe à sa toute première finale de Ligue des champions après avoir battu le PSG en demi-finale

Sheikh Mansour a déclaré: «Pep et l’équipe ont connu une saison si remarquable et le fait d’avoir atteint la finale de la Ligue des champions après une année très difficile représente un moment vraiment historique pour le club.

«Il est donc extrêmement important que le plus de fans possible aient la possibilité d’assister à ce match spécial. Surtout ceux qui ont soutenu Manchester City dans les bons et les mauvais moments pendant tant d’années.