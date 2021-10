Le propriétaire de Preston North End, Trevor Hemmings, est décédé à l’âge de 86 ans.

Décès du propriétaire de Preston North End, Trevor Hemmings

Preston North End a confirmé la nouvelle lundi soir

Preston North End a annoncé le décès de Trevor Hemmings dans un communiqué lundi soir.

Le club a déclaré: «Le Preston North End Football Club peut malheureusement confirmer la nouvelle dévastatrice du décès de son propriétaire Trevor Hemmings CVO ce soir, le 11 octobre 2021.

« Une autre déclaration sera faite dans les prochains jours mais en attendant, sa famille demanderait que leur vie privée soit respectée en cette période difficile. »

Hemmings était directeur de Preston depuis les années 1970 et il était responsable de sauver le club de la négligence financière en 2010. HM Revenue & Customs leur a remis une pétition de liquidation, mais Hemmings a acheté 51% du club.

Après cinq ans de propriété majoritaire dans League One, Preston a été promu au championnat en 2015

Hemmings était également une partie importante de la communauté des courses de chevaux, remportant notamment trois Grands Nationaux en tant que propriétaire de chevaux de course.

Les hommages affluent

De nombreux hommages ont immédiatement afflué de la communauté du football. Blackpool, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Derby County, Rochdale, Luton Town et Wigan Athletic ont présenté leurs condoléances aux côtés de messages réconfortants de fans de tous les clubs.

La Ligue anglaise de football a également exprimé ses prières à Preston. Un porte-parole a déclaré: «Nous sommes attristés par la nouvelle du décès de Trevor Hemmings et adressons nos sincères condoléances à tous à Preston North End ce soir. Repose en paix, Trevor.

L’ancien défenseur de Liverpool et expert de la BBC Sport Mark Lawrenson a rejoint le deuil. « Très triste nouvelle d’apprendre le décès de Trevor Hemmings », a-t-il tweeté.

« C’était Monsieur PNE. En tant qu’anciens joueurs, staff et supporters, nous avons une énorme dette de gratitude envers cet homme. Sans lui, qui sait où serait notre club de football. RIP Monsieur et merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Amour à la famille.

La police de Preston North End a tweeté : « Les pensées et les prières accompagnent la famille et les amis de M. Hemmings ce soir. Un grand homme, dont l’impact et l’héritage dans le sport et au-delà vivront pour toujours #RIP »

