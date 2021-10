Le propriétaire de PUBG, Krafton, va acquérir Subnautica Studio Unknown Worlds

Image : Mondes inconnus

Krafton est une société holding importante qui intègre une gamme croissante de studios, l’original (et le plus connu) étant Bluehole – le studio derrière PUBG (Champs de bataille de PlayerUnknown). En fait, malgré la formation de Krafton il y a environ trois ans et l’obtention de financements importants, le site officiel est toujours bluehole.net.

Krafton utilise certaines de ses ressources pour développer son groupe de studios de développement et a maintenant ajouté Unknown Worlds au mix. Le studio est surtout connu pour l’excellent Subnautique et Subnautica : en dessous de zéro, deux titres que nous avons pu apprécier relativement récemment dans leurs excellents ports Switch.

Unknown Worlds « fonctionnera comme un studio de développement de jeux indépendant entièrement détenu par KRAFTON », en conservant son leadership actuel. Dans le communiqué de presse, Charlie Cleveland, PDG d’Unknown Worlds, est cité comme suit.

Il est immédiatement apparu à quel point Unknown Worlds et KRAFTON sont étroitement liés dans notre façon de penser les jeux et le développement de jeux. Subnautica et PUBG ont tous deux commencé humblement et ont évolué avec succès grâce à des itérations et des commentaires constants. Nous voulons apporter de nouveaux jeux sur la scène mondiale – et avec KRAFTON, nous nous rapprochons d’un grand pas. Nous attendons vraiment avec impatience notre avenir ensemble.

Le studio travaille également sur un « nouveau jeu de définition du genre » qui sera accessible en avant-première l’année prochaine.

Cela a été une année chargée en termes d’acquisitions de studios de jeux, c’est donc une autre à ajouter à la liste.

