Le propriétaire de Tesla fait exploser la Model S au lieu de payer une facture de réparation de 22 600 $

Face à une facture de réparation qui coûte la moitié de ce que vous avez payé pour votre voiture, effectuez-vous la réparation coûteuse, l’apportez-vous à la casse ou la vendez-vous pour des pièces ? Le propriétaire finlandais de Tesla, Tuomas Katainen, a décidé de faire quelque chose d’un peu plus extrême – mais sans doute beaucoup plus satisfaisant – face à une telle situation : il a vu sa voiture prendre feu, comme le note un rapport de Gizmodo.

Katainen a remis sa Tesla Model S 2013 à Pommejätkät, un groupe d’experts en explosion sur YouTube qui aime faire « boom » les choses, après qu’il a été cité 22 600 $ pour un remplacement de batterie. « Eh bien, quand j’ai acheté cette Tesla, les premiers 1 500 km [932 miles] étaient gentils », a raconté Katainen. « Ensuite, les codes d’erreur ont frappé. » Après que Katainen ait amené sa Tesla chez un mécanicien, il a découvert que le seul moyen de réparer la voiture serait de remplacer l’intégralité de la batterie, ce qui lui coûterait au moins 20 000 €, soit environ 22 600 $.

Le groupe derrière Pommejätkät a attaché 66 livres de dynamite à la voiture et l’a garée dans une ancienne carrière

Je pense que n’importe qui serait assez frustré à ce stade, étant donné que le prix de base d’une nouvelle Tesla Model S 2013 a commencé à 57 400 $, puis est passé à 59 900 $ lorsque la voiture est sortie pour la première fois. Même un modèle d’occasion standard coûte actuellement environ 30 000 $ au plus bas. C’est probablement pourquoi Katainen a récupéré la Tesla dans le magasin et a dit au mécanicien qu’il allait « faire exploser toute la voiture ».

Pour le contexte, ces voitures sont assorties d’une garantie de huit ans (ou jusqu’à 150 000 miles) sur la batterie et l’unité d’entraînement, mais les garanties sur les modèles plus anciens commencent à expirer, révélant le coût potentiel d’un remplacement complet de la batterie. En septembre, Electrek a signalé qu’un propriétaire de Tesla avait besoin d’un remplacement de batterie sur une Model S qui n’était plus sous garantie. Comme indiqué dans le rapport, il a été cité 22 500 $ par Tesla, mais a fini par obtenir une réparation de 5 000 $ auprès d’un magasin tiers. La citation de Katainen était également de Tesla, et il n’est pas clair s’il avait accès à un service de réparation alternatif.

Quoi qu’il en soit, le groupe derrière Pommejätkät a attaché 30 kg (66 livres) de dynamite à la voiture et l’a garée dans une ancienne carrière à Jaala, en Finlande. Même Elon Musk était là – enfin, du moins dans l’esprit. Un mannequin de crash test équipé d’un casque, d’une épaisse veste d’hiver et d’une photo du visage de Musk a été déposé par hélicoptère puis placé dans le siège du conducteur.

Katainen déclenche l’explosion depuis l’intérieur d’un bunker voisin, et Tesla éclate dans une boule de feu, avec ce qui semble être des milliers de morceaux éparpillés dans le paysage enneigé. Le groupe ramasse tout ce qui restait de la voiture, ce qui n’est qu’un tas de déchets. Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était déjà autant amusé au volant d’une Tesla, Katainen a répondu : « Non, je n’ai jamais autant apprécié avec Tesla ! »