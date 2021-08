Le propriétaire de TikTok, ByteDance, envisage une introduction en bourse à Hong Kong – Près de 2 milliards d’UAM

in

Le propriétaire de TikTok, ByteDance, envisage de devenir public l’année prochaine avec une introduction en bourse à Hong Kong.

Le gouvernement chinois réprime de plus en plus les Big Tech dans le pays. Mais selon un rapport du Financial Times, ByteDance envisage toujours son introduction en bourse publique à la bourse de Hong Kong. En juillet, le Wall Street Journal a rapporté que la société avait mis de côté ses plans d’introduction en bourse.

L’année dernière, ByteDance a levé 5 milliards de dollars auprès d’investisseurs comme Sequoia Capital et KKR & Co. Cela a donné à la société chinoise une valorisation d’environ 180 milliards de dollars. Mais la publication basée en Chine 36kr estime que la valorisation totale de ByteDance a dépassé les 400 milliards de dollars. La société compte environ 1,9 milliard d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) à travers le monde, entre TikTok et son clone uniquement chinois, Douyin.

Au moment où ByteDance arrivera à son introduction en bourse à Hong Kong l’année prochaine, il aura plus de 2 milliards de MAU entre TikTok et Douyin.

ByteDance a été fondée par Zhang Yiming, un développeur de logiciels chinois de 38 ans. Zhang a une valeur nette estimée à 44,5 milliards de dollars et a quitté ses fonctions de PDG de ByteDance en mai 2021. . a rapporté que Zhang avait l’impression qu’il serait mieux impliqué dans l’entreprise dans un rôle qui n’impliquait pas la gestion de personnes.

Les aspirations de Zhang pour ByteDance sont de continuer à développer l’entreprise. Il espère éventuellement fonder une entreprise « aussi sans frontières que Google », mais cela pourrait être possible en tant qu’entreprise chinoise. Le gouvernement du PCC a défié Alibaba, Tencent et Didi et leurs fondateurs ultra-riches.

La Chine a ciblé Alibaba pour des allégations antitrust. La position de Didi en tant que plus grand service de VTC en Chine et les données qu’il génère ont également attiré l’attention des régulateurs du gouvernement chinois. Les amendes, les ordonnances réglementaires et les restructurations forcées sont quelques-unes des tactiques utilisées par le gouvernement dans sa répression.

Les régulateurs chinois ont infligé à Alibaba une amende de 2,8 milliards de dollars pour conduite monopolistique dans le commerce électronique. Didi a dû supprimer son application principale de dizaines de vitrines de smartphones. Et Tencent a reçu l’ordre de renoncer aux droits exclusifs de streaming musical en Chine pour des pratiques monopolistiques dans l’industrie de la musique.

En avril 2021, les régulateurs chinois ont averti Tencent, Meituan, ByteDance et d’autres de suivre l’exemple du gouvernement avec Alibaba et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles telles que les exigences d’exclusivité. Toute entreprise essayant de devenir publique en dehors de la Chine doit désormais d’abord obtenir l’approbation de Pékin.

Bien que l’introduction en bourse publique de TikTok à Hong Kong puisse avoir lieu l’année prochaine, ce sera avec la permission du gouvernement chinois actuel.