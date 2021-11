Harry Redknapp est convaincu que Tottenham soutiendra Antonio Conte et dépensera gros dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Spurs ont annoncé la nomination de l’Italien, qui s’est fait un nom en tant que vainqueur en série lors de passages à la Juventus, à Chelsea et à l’Inter Milan.

Qui sait combien de temps Conte sera aux Spurs ou ce qu’il réalisera. Ce ne sera pas un régime tranquille cependant

Conte est le nouveau manager de Tottenham où on espère que ses manières de gagner déteinteront sur les joueurs

Conte est toujours très désireux de faire ce qu’il veut, et il est entendu qu’un manque d’assurances sur les fonds sur le marché des transferts a conduit à son départ de l’Inter Milan quelques semaines seulement après avoir mené le club de Serie A à son premier titre de champion en plus d’une décennie.

Un manque de signatures lors de son deuxième été à Chelsea a également entamé sa route vers une sortie à Stamford Bridge, après avoir remporté le titre de Premier League et la FA Cup en deux ans à la tête.

Soutenu par le propriétaire milliardaire des Spurs, Joe Lewis, le président Daniel Levy a géré les finances du club très intelligemment depuis qu’il est au club depuis 2001, mais le manque perçu de dépenses en transferts a été un reproche pour les fans.

Mais Redknapp pense que le club dépensera à la première occasion sous la direction de son nouveau patron, affirmant que Conte n’aurait pas accepté le poste autrement.

S’adressant à talkSPORT Breakfast, l’ancien manager de Tottenham a déclaré: « Je peux les voir dépenser.

Lewis (à gauche), d’une valeur estimée à 3,6 milliards de livres sterling, est le propriétaire de Tottenham, mais le président Levy (à droite) s’est largement occupé de la gestion du club

« Je ne pense pas qu’il serait venu s’il n’avait pas pu améliorer l’équipe. C’était probablement l’une des dispositions de sa venue.

« Ce n’est pas un club pauvre. Joe Lewis, les gens ne réalisent pas à quel point le propriétaire de Tottenham est riche, il est là-haut avec l’un des hommes les plus riches du monde.

« Ils peuvent se permettre de faire venir des joueurs et je pense qu’ils le feront à coup sûr. »

Une tâche colossale attend Conte, qui reprend une équipe de Tottenham qui est huitième de Premier League et en très mauvaise forme.

Conte peut-il guider Tottenham vers un premier trophée depuis 2008 ?

Cependant, Redknapp pense que l’Italien réussira à guider le club vers les places de la Ligue des champions cette saison malgré leur mauvais début de campagne.

Il a ajouté: « Quand vous regardez l’endroit, le stade avec 60 000 personnes est tout simplement incroyable, il n’y aurait pas de meilleur terrain d’entraînement, tout est en place.

«En tant que manager, vous regardez les choses et pensez qu’ils ne peuvent pas empirer… et Conte arrivera en pensant qu’il pourrait peut-être décrocher cette quatrième place cette saison.

Il ne sera pas premier, deuxième ou troisième parce que ces trois équipes – Chelsea, Liverpool et Man City – sont à un autre niveau, mais je pense qu’elles peuvent terminer au-dessus de Man United, West Ham et Arsenal et obtenir cette quatrième place.

« Ils ont de bons joueurs. S’il peut relancer Harry, s’il peut réveiller Dele Alli, quel talent, il y a un joueur incroyable là-bas et quelqu’un a besoin de le faire repartir… Heung-min Son, Lucas Moura, ils sont pleins de talent.

« Espérons qu’il pourra entrer et faire en sorte que ces joueurs fassent ce qu’ils sont capables de faire. »