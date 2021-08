Le propriétaire d’Elche, un admirateur de Messi

in

08/04/2021 à 11:37 CEST

Blanchiment d’Arnau

Le propriétaire d’Elche, Christian Bragarnik, a surpris sur ses réseaux sociaux avec une image de Leo Messi posant en vacances avec son propre fils. Jusqu’à présent, un lien aussi étroit entre la star argentine et l’homme d’affaires et président maximum du club d’Elche était inconnu. Et cette relation vient de l’amitié avec Diego Armando Maradona.

Spécifiquement, Bragarnik était le représentant de Maradona et maintenant il se concentre sur son travail en tant que propriétaire d’Elche CF, laissant quelque chose parqué au quotidien dans le travail de représentation des footballeurs et des entraîneurs pour le combiner avec le mandat à la tête de l’entité Martínez Valero.

Malgré la rivalité en Argentine entre ceux qui défendent que le meilleur “10” de tous les temps était Maradona et ceux qui disent que Messi l’est, le plus grand actionnaire d’Elche a montré sa sympathie pour Messi sur cette photo avec le Rosario.

Et c’est que malgré son relation avec divers clubs sud-américains, le propriétaire d’Elche a tenu à féliciter Leo Messi, après s’être récemment proclamé champion de la Coupe de l’Amérique avec la équipe nationale argentine, avec un clin d’œil spécial à l’équipe qui dirige : “Elche félicite le champion. Super, Messi !”. Sur l’image, le ’10’ apparaît souriant à côté du jeune fils du propriétaire du club d’Elche, qui pose avec le maillot du club franjiverde.