Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, vient d’acheter une ville entière

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, possède désormais une ville entière au Texas. Selon le Dallas Morning News, Cuba a acheté la ville de Mustang, située à environ 55 miles au sud de Dallas. La ville ne mesure que 77 acres et compte 23 habitants. Dans un e-mail au Dallas Morning News, Cuban a expliqué pourquoi il avait acheté la ville, qui était un ami nécessaire pour la vendre.

« Je ne sais pas quoi faire avec ça », a déclaré Cuban, selon The Hill. Mustang a été fondée dans les années 1970 et a été mise en vente en 2017 pour 4 millions de dollars. Dallas Morning News a déclaré que la ville n’avait jamais été vendue. Le courtier immobilier de Dallas, Mike Turner, a déclaré au journal qu’il envisageait d’acheter la ville et a révélé la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas le faire.

« J’y étais assez intéressé, mais son prix était trop élevé, même lorsque nous l’avons ramené à 2 millions de dollars », a-t-il déclaré. « C’est naturel pour Mark avec les Mavericks d’avoir Mustang. » L’achat d’une ville au Texas est l’une des nombreuses réalisations de Cuba dans sa carrière commerciale. Mais être le propriétaire des Mavericks est ce qu’il est le plus connu. Dans une interview avec Daily Beast plus tôt cette année, Cuban a révélé comment les Mavericks peuvent remporter un autre championnat.

« Nous avons besoin d’un deuxième joueur de ballon d’une certaine taille », a déclaré Cuban. [Kristaps Porzingis ] étendra le terrain, fera des trois, est un excellent coupeur et bloque les coups. Louka [Doncic] va créer. Nous avons des tireurs avec Tim et Trey [Burke] et Maxi [Kleber] et d’autres. Mais nous avons besoin de quelqu’un pour soulager Luka, donc au lieu qu’il ait le ballon dans les mains pendant 40 minutes, cela pourrait prendre 32 minutes, et c’est ce dont nous avons besoin. »

Cuban est également connu pour avoir participé à la série ABC Shark Tank. Dans la même interview, on a demandé à Cuban s’il avait récupéré les 20 millions de dollars pour les investissements réalisés dans l’émission. « Oui, certainement, » dit-il. « J’ai vendu une entreprise, Cycloramic, qui est passée d’une application sur un iPhone à une vision par ordinateur pour le commerce électronique automobile en ligne, et j’ai fait, maintenant que le cours de l’action est si élevé, le double de tous mes investissements rien qu’à partir de celle-là seul. »