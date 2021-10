Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, refuse de commenter Jon Gruden: la NFL a «toutes les réponses»

Le propriétaire des Las Vegas Raiders, Mark Davis, a été interrogé sur la démission de Jon Gruden à la suite d’un scandale de courrier électronique qui a été révélé par le New York Times dans un rapport explosif.

LAS VEGAS, NEVADA – 10 OCTOBRE: L’entraîneur-chef Jon Gruden des Raiders de Las Vegas parle à ses joueurs alors qu’ils s’étirent avant un match contre les Bears de Chicago à l’Allegiant Stadium le 10 octobre 2021 à Las Vegas, Nevada. Les Bears ont vaincu les Raiders 20-9. (Photo d’Ethan Miller/.) (Ethan Miller/.)

Mercredi, Davis était court et gentil lorsqu’on lui a posé des questions sur l’ancien entraîneur-chef de l’équipe.

« Je n’ai aucun commentaire. Demandez à la NFL. Ils ont toutes les réponses », a déclaré Davis à ESPN.

Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Raiders lundi soir après que le New York Times a rapporté que l’entraîneur de longue date avait fait des commentaires racistes, misogynes et homophobes à l’encontre du commissaire Roger Goodell et du directeur exécutif de la NFL Players Association, DeMaurice Smith, entre autres.

INDIANAPOLIS, IN – 29 SEPTEMBRE : le propriétaire des Oakland Raiders, Mark Davis, s’entretient avec le directeur général des Oakland Raiders, Mike Mayock, avant le match de la NFL entre les Oakland Raiders et les Indianapolis Colts le 29 septembre 2019 au Lucas Oil Stadium, à Indianapolis, IN. (Photo de Zach Bolinger/Icon Sportswire via .)

Gruden, qui était dans la quatrième année d’un contrat de 100 millions de dollars sur 10 ans, a publié une déclaration à la suite de la décision de démissionner lundi soir. Gruden a également été retiré du Ring of Honor des Tampa Bay Buccaneers mardi.

« J’ai démissionné de mon poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas », a déclaré Gruden. « J’aime les Raiders et je ne veux pas être une distraction. Merci à tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans de Raider Nation. Je suis désolé, je n’ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »

28 avril 2016 : le propriétaire des Oakland Raiders, Mark Davis, au centre, rencontre les fans des Raiders après avoir pris la parole lors d’une réunion du Southern Nevada Tourism Infrastructure Committee à Las Vegas. (AP Photo/John Locher, dossier)

Le propriétaire des Raiders, Mark Davis, a déclaré la semaine dernière que l’e-mail concernant Smith était « perturbant et non ce que les Raiders représentent ». Il a ajouté que l’équipe examinait la correspondance supplémentaire.

L’entraîneur adjoint des Raiders, Rich Bisaccia, a été nommé entraîneur-chef par intérim de l’équipe.

Ryan Gaydos de Fox News a contribué à ce rapport.