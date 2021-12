Le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, se moque de Russell Westbrook

En 2020, les Houston Rockets ont accepté d’échanger Russell Westbrook aux Wizards de Washington contre John Wall et un choix de premier tour protégé par loterie.

À l’époque, cette décision était considérée comme une nécessité pour les deux parties.

Westbrook et Wall étaient tous deux très mécontents de leur situation actuelle, et tous deux avaient ce que beaucoup pensaient être des contrats « immobiles ». Ainsi, leurs deux équipes ont fait la seule chose qu’elles pouvaient – elles les ont échangées l’une contre l’autre.

Il semble qu’il y ait encore du mauvais sang.

Lors d’une récente conversation avec Paper City Magazine, le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a abordé un certain nombre de sujets. L’un d’eux en particulier est son explication des raisons pour lesquelles son front office a récemment commencé à examiner plus sérieusement les analyses avancées.

« Ce sont des analyses que vous ne voyez pas dans le score de la boîte », a-t-il déclaré. « Vous ne voyez pas dans le journal. C’est une analyse différente. C’est à un niveau supérieur. Vous pouvez regarder un score de boîte et penser : « Oh mon Dieu, ce type a fait un triple double, il doit être génial ! » Où cette personne était vraiment inefficace et n’était pas très bonne.

Il est difficile de voir cette déclaration comme autre chose qu’un tir flagrant contre Westbrook, qui est connu pour avoir obtenu des triples doubles qui ne mènent pas nécessairement à des victoires.

En son temps avec les Rockets, Westbrook a récolté en moyenne 27,2 points, 7,9 rebonds et 7,0 passes décisives par match. Malheureusement, son mandat à Houston était embourbé de tristesse et de frustration. La vraie raison de son départ n’a été révélée qu’après avoir été échangé aux Wizards.

Il y a eu également des discussions sur les opinions politiques de Fertitta, créant une dynamique inconfortable.

Habituellement, après que le temps passe à la suite d’un échange, les deux parties avancent dans une certaine mesure. Ce n’était clairement pas le cas ici, cependant.

