Le propriétaire des Suns, Robert Sarver, a utilisé à plusieurs reprises des insultes raciales et des références sexistes, selon un rapport

Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, aurait appelé les Golden State Warriors Draymond Green le mot N, après un match en 2016, selon Baxter Holmes d’ESPN. L’histoire détaille le mandat de Sarver avec les Suns, qui comprend des allégations de racisme et de misogynie. Pour l’incident de Green, cela s’est produit quand Earl Watson était l’entraîneur-chef, et il a parlé à Holmes de l’utilisation du mot-N par Sarver.

« Vous savez, pourquoi Draymond Green arrive-t-il à courir sur le terrain et à dire [N-word] », aurait dit Sarver, qui est blanc, en répétant le mot N plusieurs fois de suite. Watson a répondu: « Vous ne pouvez pas dire ça. » Sarver a demandé pourquoi, ce à quoi Watson a répondu « Vous ne pouvez pas f-ing dire ça. » ESPN a interviewé plus de 70 anciens et actuels employés de Suns depuis que Sarver a pris la relève en tant que propriétaire en 2004. Certains ont dit à ESPN qu’il avait utilisé à plusieurs reprises un langage insensible à la race au bureau. sa femme en bikini et a parlé des fois où sa femme lui a fait du sexe oral.

« Le niveau de misogynie et de racisme est au-delà de la pâleur », a déclaré un copropriétaire des Suns à propos de Sarver. « C’est embarrassant en tant que propriétaire », a déclaré Sarver à ESPN (par l’intermédiaire de son équipe juridique) qu’il n’a jamais utilisé de langage insensible à la race. Cependant, il a admis avoir utilisé le mot N une fois il y a de nombreuses années.

« À une occasion, un joueur a utilisé le mot N pour décrire l’importance de se soutenir mutuellement », a déclaré Sarver par l’intermédiaire de ses avocats. « J’ai répondu en disant: ‘Je ne dirais pas n-a, je dirais que nous sommes ensemble dans le trou du renard.’ Un entraîneur adjoint m’a approché peu de temps après et m’a dit que je ne devais pas dire le mot, même si je citais quelqu’un d’autre. Je me suis immédiatement excusé et je ne l’ai plus jamais dit. Le mot N n’a jamais fait partie de mon vocabulaire. »

Selon le porte-parole de la NBA, Mike Bass, ESPN a déclaré que la NBA n’avait « reçu de plainte pour faute professionnelle au sein de l’organisation Suns via aucun de nos processus, y compris notre hotline confidentielle pour faute professionnelle ou autre correspondance ». La directrice exécutive de la NBPA, Michele Roberts, a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun journaliste de joueurs ayant commis une faute de Sarver ou des Suns. Les Suns viennent de terminer une saison 2020-21 où ils ont perdu les Milwaukee Bucks en finale de la NBA 4-2.