Le propriétaire des Suns, Robert Sarver, accusé d’avoir utilisé N-Word à plusieurs reprises, admet l’avoir dit une fois

copropriétaire des Phoenix Suns Robert Sarver est accusé d’avoir utilisé le mot N à plusieurs reprises au cours de ses 17 années avec l’équipe … niant toutes les réclamations sauf une contre lui.

ESPN vient de publier un long rapport sur le mandat de Sarver avec l’organisation Suns … avec plusieurs sources accusant l’homme de 60 ans de racisme, de sexisme et de misogynie.

Comte Watson – qui était l’entraîneur-chef des Suns de 2016-17 – affirme que Sarver a lancé l’insulte à plusieurs reprises après un match contre les Golden State Warriors … en disant: « Vous savez, pourquoi Vert Draymond arriver à courir jusqu’au tribunal et dire [N-word]? »

L’ex-NBAer dit qu’il a riposté à Sarver en expliquant qu’il n’est pas autorisé à utiliser le mot… auquel Sarver a répondu : « Pourquoi ? Draymond Green dit [N-word]. »

Alors que Watson prétend avoir dit le mot, Sarver dit qu’il a en fait utilisé l’expression « N-word ».

Sarver nie catégoriquement avoir appelé ou se référer à quiconque comme une insulte raciale … ​​en disant: « C’est odieux et laid et dénigrant et contre tout ce en quoi je crois. »

Sarver – qui est également copropriétaire du Phoenix Mercury – admet avoir utilisé le mot « il y a de nombreuses années » … affirmant qu’il répondait à un joueur tout en discutant de la chimie de l’équipe.

« Un entraîneur adjoint m’a approché peu de temps après et m’a dit que je ne devais pas dire le mot, même si je citais quelqu’un d’autre », a déclaré Sarver au média.

Sarver est également accusé d’avoir discuté de sexe oral avec sa femme et d’avoir montré aux employés des photos d’elle en bikini.

Comme l’a dit un employé, « si le commissaire entre et enquête pour voir ce qui se passe à Phoenix, [he] serait consterné. »