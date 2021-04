Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, a déclaré à talkSPORT que les six grands rebelles de la Super League européenne Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United et Tottenham devraient avoir des points déduits par la Premier League

Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, souhaite que la Premier League déduise des points des “ six grands ” clubs pour leur rôle dans les propositions controversées de la Super League européenne.

Le projet ESL, mené par Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham, a été largement condamné par les fans et par de nombreux acteurs du jeu.

Moshiri est totalement contre les valeurs et les principes de la Super League européenne

S’adressant à talkSPORT mardi, Moshiri a déclaré que les équipes de Premier League impliquées devraient être punies pour avoir tenté de créer la ligue séparatiste sans consultation des fans ou des autres propriétaires du club.

“Toutes ses facettes vont à l’encontre de l’idée même du football britannique”, a déclaré Moshiri à talkSPORT.

«Le football appartient aux supporters et à leurs communautés. Cela enlève une grande partie de leur histoire de football.

«Qui veut voir le Real Madrid et Liverpool chaque année? Vous voulez que Liverpool et Everton jouent. C’est juste un jeu d’argent, ce n’est plus du football.

«Je pense que la Premier League devrait déduire des points de ces clubs.

«Lorsque les clubs reçoivent des points déduits pour des choses mineures – braconnage d’un manager, d’un joueur, dépassant le fair-play financier, ces six clubs attaquent le cœur même de la Premier League et je pense qu’ils devraient être disciplinés. C’est ce que je ferais.

Ed Woodward, Daniel Levy et John W Henry sont impliqués dans la ligue séparatiste

Moshiri s’exprimait avant une réunion d’urgence de la Premier League, qui a vu les 14 clubs en dehors du soi-disant big six se rencontrer pour discuter des plans de la Super League – et le rejeter d’emblée.

Moshiri a ajouté à propos des six «rebelles»: «Ils auraient dû en discuter avec la Premier League. Il aurait dû être discuté avec tous les présidents. C’est un système qui fonctionne depuis de nombreuses années. La Ligue des champions est une compétition incroyable – c’est la Super League.

«La Premier League doit discipliner les clubs. Ils doivent traiter les clubs puissants aussi sévèrement que les clubs les plus pauvres.

«Le football est une question de compétition. Quand vous voyez West Brom battre Chelsea, c’est du football.

«Un club comme Leeds peut descendre et revenir et battre Liverpool, c’est le football. Nier cette compétition dévalorise le jeu. »

Everton a également publié une déclaration du club fermement formulée pour condamner la Super League.

«Everton est attristé et déçu de voir les propositions d’une ligue séparatiste poussées par six clubs», lit-on.

«Six clubs agissant entièrement dans leur propre intérêt. Six clubs ternissant la réputation de notre ligue et du jeu. Six clubs choisissent de ne pas respecter tous les autres clubs avec lesquels ils siègent à la table de Premier League. Six clubs prenant pour acquis et même trahissant la majorité des supporters de football à travers notre pays et au-delà.

Everton et les 13 autres clubs non impliqués dans la Super League sont unis dans leur condamnation du projet

«Les Super Six autoproclamés semblent déterminés à priver les supporters de tout le match – y compris les leurs – en mettant en danger la structure même qui sous-tend le jeu que nous aimons.

«Le contrecoup est compréhensible et mérité – et doit être écouté.

«Cette arrogance absurde n’est voulue nulle part dans le football en dehors des clubs qui ont rédigé ce plan.

«Au nom de toutes les personnes associées à Everton, nous demandons respectueusement que les propositions soient immédiatement retirées et que les réunions privées et les pratiques subversives qui ont amené notre beau jeu à peut-être sa position la plus basse en termes de confiance cessent maintenant.»