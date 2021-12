Le propriétaire dit que l’objectif des Rangers doit coûter 9 millions de livres sterling, il est «comme Messi»

Photo par Alex Nicodim/NurPhoto via .

Olimpiu Morutan, cible des Rangers, est un talent « extraordinaire » qui devrait valoir 9 millions de livres sterling, a déclaré l’ancien propriétaire de son club de jeunes, Valeriu Iftime, dans des citations rapportées par Fotomac.

Sous Steven Gerrard, les ailiers des Rangers avaient tendance à faire une grande partie de leur travail dans des rôles centraux, dérivant des flancs pour devenir des duels «numéro des dizaines» plutôt que des larges complets.

Le successeur de Gerrard, Giovanni van Bronckhorst, n’a cependant pas perdu de temps à mettre sa propre empreinte sur les choses à Ibrox.

On demande à Ryan Kent et Ianis Hagi d’étirer le terrain jusqu’à ses limites ces jours-ci, chargés de fouler la ligne de touche plutôt que de trouver des poches d’espace au milieu.

Morutan, 22 ans, pourrait donc être taillé sur mesure pour le Gio-ball.

L’as de Galatasaray est un attaquant au pied rapide taillé dans le même tissu que Kent, quelqu’un qui n’aime rien de plus que de laisser les arrières latéraux étourdis et étourdis avec une accélération et un shimmy de six pence.

Gigi Becali, la propriétaire toujours franche des anciens employeurs de Morutan, le FCSB, a même comparé le Roumain déchaîné à un certain Lionel Messi.

Et bien qu’Iftime ne soit pas allé aussi loin, il a suggéré que le club anciennement connu sous le nom de Steaua Bucarest a vendu Morutan à Galatasaray pour une simple fraction de sa valeur de transfert réelle.

Olimpiu Morutan sera-t-il la première recrue des Rangers de Van Bronckhorst ?

« (Becali) a vendu Morutan à très bas prix. Je pense que Morutan est le pire transfert qu’il ait jamais fait », déclare Iftime, propriétaire de l’équipe roumaine du FC Botosani.

« J’ai gardé Morutan dans mon club pendant encore un an et demi et je pense que j’ai gagné beaucoup d’argent avec lui. Il n’aurait pas dû être vendu (par le FCSB) pour moins que sa valeur de 10 millions d’euros.



« Il a un talent extraordinaire. Il a une âme balkanique. Je ne pense pas qu’il atteindra son meilleur niveau à Galatasaray.

« Il a dû aller en Espagne, en Italie ou en Belgique. C’est un pur talent roumain.

Selon Fotomac, les dirigeants de la Premiership écossaise, les Rangers, ont fait une enquête sur Morutan la semaine dernière. Les géants de Glasgow espèrent décrocher le coéquipier international de Ianis Hagi sur la base d’un prêt-achat.



