Le propriétaire d’Oldham, Abdallah Lemsagam, répond aux protestations des fans après que des supporters en colère ont pris d’assaut le terrain et lancé des balles de tennis lors des matchs d’ouverture

in

Le propriétaire d’Oldham, Abdallah Lemsagam, insiste sur le fait qu’il fera tout pour empêcher le club d’entrer dans l’administration au milieu des troubles croissants parmi les supporters de Boundary Park.

Les fans de Latics ont exprimé leur colère contre la gestion par Lemsagam du club de League Two, avec des supporters envahissant le terrain lors des cinq derniers matchs à domicile, tandis que des fusées éclairantes et des balles de tennis ont même forcé l’arrêt de la victoire de la Coupe Carabao contre Accrington Stanley.

Le propriétaire d’Oldham a essuyé des tirs

Lemsagram, qui a rejoint talkSPORT mercredi, a promis aux fans qu’Oldham n’entrera pas dans l’administration sous lui car il a de nouveau clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de vendre le club.

“Nous sommes très sérieux avec cela et nous n’avons appris que de l’EFL, nous allons y remédier”, a-t-il déclaré aux White and Jordan.

“J’ai mis mon argent et j’essaierai de tout réparer – croyez-moi, je ne laisserai jamais le club entrer dans l’administration.

« Nous allons dans la bonne direction. Je ne laisserai pas ce club entrer en administration.

Les fans ont lancé des balles de tennis sur le terrain pendant le match

Malgré ses paroles, le groupe de fans Push The Boundary a annoncé lundi un effort combiné avec les fans de Leyton Orient pour poursuivre les manifestations – mais de manière pacifique.

“Je pense que nous devons continuer et faire ce que nous devons faire pour unifier la base de fans et mettre encore plus de pression de la bonne manière”, a déclaré Steve Shipman, membre fondateur de PTB.

“La façon dont nous voulons faire les choses est que nous voulons que les choses restent pacifiques”, a poursuivi Shipman.

« Loin de chez vous, s’il y a des manifestations de masse et des gens qui courent sur des terrains et des trucs comme ça, ça ne va pas faire du bien à notre réputation en tant que club ou fanbase parce que vous les (le club d’opposition) condamnés à une amende et cela ne vous fera pas tout soutien.

“Je pense qu’il y a beaucoup de soutien pour nous en ce moment et nous voulons que cela continue.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.