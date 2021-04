Le propriétaire du bar de la région de Los Angeles est obligé de se retirer de sa propre entreprise ⋆ .

LOS ANGELES – Un propriétaire de restaurant de la région de Los Angeles a été contraint d’ouvrir son propre bar vendredi quelques heures après que des responsables locaux ont embarqué dans l’établissement.

Le copropriétaire de Tinhorn Flats, Lucas Lepejian, 20 ans, a dû utiliser des outils électriques pour déchirer le contreplaqué obstruant les entrées du bâtiment et du patio arrière le matin après que les forces de l’ordre l’ont arrêté pour infraction aux directives sur les coronavirus en desservant les clients jeudi.

Le contreplaqué sur l’entrée de la porte arrière du bâtiment de brique et de mortier lui-même signifie que les fonctionnaires doivent avoir grimpé par-dessus la clôture environnante pour embarquer l’entreprise gérée par des immigrants.

Les responsables locaux sont également montés à l’intérieur des portes de @TinhornFlats. Il semble qu’ils aient franchi la clôture de l’établissement pour embarquer dans le bâtiment. Il n’y a pas d’autre moyen pour les officiels d’accéder au patio arrière pic.twitter.com/qrszR0uzge – Tristan Justice (@JusticeTristan) 2 avril 2021

« Je prends mes propres mesures en main », a déclaré Lepejian au Federalist, alors qu’il se préparait à scier le contreplaqué collé à ses portes par des clous de 6 pouces.

Depuis des mois, Lepejian, qui dirige la petite commune de Burbank avec sa sœur, est engagé dans un différend de plusieurs mois avec des responsables locaux exigeant la fermeture de la boutique familiale conformément aux décrets draconiens prononcés au nom de la santé publique.

Le conflit est survenu lorsque Tinhorn Flats est resté ouvert au service extérieur après que le gouverneur démocrate Gavin Newsom ait fermé tous les restaurants de l’État. Newsom, qui a été surpris en train de violer ses propres ordres en train de manger sans masque à l’intérieur quand cela a été interdit en novembre, fait maintenant face à un défi de rappel où les organisateurs ont soumis une pétition de plus de deux millions de signatures pour forcer un référendum sur le scrutin cette année (au moins 1495709 doivent être valides. pour déclencher l’élection de rappel spécial).

Le refus de Tenhorn Flats de fermer, cependant, a provoqué des représailles ciblées de la part des autorités locales qui ont déposé une ordonnance d’interdiction temporaire de suspendre sa licence commerciale. La ville a coupé l’électricité de l’establishment il y a trois semaines après qu’elle ait continué à rester ouverte. Lepejian et sa sœur, cependant, ont eu recours à des générateurs pour maintenir leur bar sur le thème de l’Ouest en service, ce qui a entraîné des amendes de la part des régulateurs Lepejian a déclaré un total de 1500 dollars par jour.

«C’est très frustrant que ce soit eux qui ont coupé le courant et qui ont ensuite eu l’audace de me dire que je ne peux pas fonctionner à cause de mes problèmes électriques», a déclaré Lepejian. «Ce n’est pas comme si nous n’avions jamais payé la facture d’électricité, la facture d’eau, nous avons été à jour sur tout cela.»

Le matin après son arrestation, Lepejian est retourné à son entreprise fermée pour la trouver étiquetée en rouge là où les responsables locaux avaient averti que l’établissement n’était pas en sécurité.

«NE PAS ENTRER OU OCCUPER», des notes en gras lisent à travers ses entrées.

Deux fois le bar avait déjà été cadenassé par Burbank City et deux fois Lepejian les avait sciés. Vendredi matin, alors, marquait ce qui est devenu une pratique courante alors que les responsables locaux continuent à utiliser leur pouvoir bureaucratique pour mettre la famille Lepejian au chômage et à la banque alimentaire.

Les repas en salle ne sont plus interdits dans la région. Dans le comté de LA, les restaurants peuvent offrir un service intérieur à une capacité de 25%, bien que Tinhorn Flats n’ait gardé son patio ouvert qu’au mépris des fonctionnaires qui veulent que le bar soit fermé dans son intégralité.

Malgré l’avalanche de poursuites et d’amendes réglementaires pleuvant sur l’établissement, avec un calendrier complet tenu par LAist ici, Lepejian a promis vendredi que lui et sa famille continueraient à se battre même si cela nécessitait de l’argent des usuriers alors que les amendes continuent de s’accumuler. Une page GoFundMe créée pour le Tinhorn Flats Legal Defence Fund a jusqu’à présent atteint plus de 50 000 $ en dons.

« Je veux que les gens sachent », a déclaré Lepejian devant quelques partisans qui ont rejoint la réouverture vendredi, « nous n’allons prendre aucun de ces fermetures illégales. »

La Californie a été parmi les États les plus durement touchés par la panique des coronavirus, engendrant certains des verrouillages les plus durs et les plus durables du pays sans résultats à montrer. L’État se classe au 48e rang en termes de chômage, malgré un taux de mortalité par COVID légèrement inférieur à celui de la Floride ouverte, qui abrite une population de personnes âgées bien plus élevée que la proportion de ses résidents.