Le propriétaire du navire affirme que le canal de Suez était responsable de l’échouement d’Ever Given

Sur cette photo publiée par l’Autorité du canal de Suez, un bateau navigue devant un cargo, Ever Given, mercredi 24 mars 2021, après s’être coincé sur le canal de Suez en Égypte et bloqué tout le trafic sur la voie navigable vitale. Un responsable égyptien a averti mercredi que le dégagement du navire pourrait prendre au moins deux jours.

Le propriétaire d’un porte-conteneurs qui a bloqué le canal de Suez en mars a déclaré que l’autorité du canal était en faute sur son échouement en contestant la détention du navire et une demande d’indemnisation, a déclaré samedi un avocat représentant le propriétaire.

Le 23 mars, l’Ever Given, l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, s’est coincé à travers le canal dans des vents violents et est resté immobilisé pendant six jours, bloquant le trafic dans les deux sens et perturbant le commerce mondial.

Le navire a depuis été retenu dans un lac entre deux tronçons du canal alors que l’Autorité du canal de Suez (SCA) poursuit une réclamation de 916,5 millions de dollars contre le propriétaire japonais Shoei Kisen.

Une chambre d’appel du tribunal économique d’Ismailia a tenu des audiences samedi sur la détention du navire, que la SCA cherche à faire respecter à la suite d’un appel du propriétaire, ainsi que sur la demande financière de la SCA.

Les avocats représentant Shoei Kisen ont fait valoir que la SCA avait commis une faute pour avoir autorisé le navire à entrer dans la voie navigable par mauvais temps, a déclaré Ahmed Abu Ali, membre de l’équipe juridique, à ., ajoutant que l’autorité n’avait pas prouvé la faute du navire. .

Les enregistrements du navire qui ont été présentés au tribunal ont montré des désaccords entre les pilotes de SCA et son centre de contrôle sur l’opportunité d’entrer dans le canal, a déclaré Abu Ali.

Les avocats de Shoei Kisen ont déclaré que le navire aurait dû être accompagné d’au moins deux remorqueurs adaptés à la taille du navire “mais cela ne s’est pas produit”, a-t-il ajouté.

Le SCA n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, mais il a publiquement nié être en faute.

Les avocats de Shoei Kisen ont également fait valoir que la détention d’Ever Given était juridiquement viciée et que le travail pour libérer le navire n’était pas «une opération de sauvetage au sens juridique approprié», ce qui signifie que la SCA ne pouvait pas demander une compensation pour une telle opération, Abu Dit Ali.

«C’était l’une des tâches de l’autorité selon le contrat de trafic», a-t-il déclaré.

Shoei Kisen réclame 100 000 dollars d’indemnisation initiale pour les pertes liées à sa détention, a-t-il déclaré.

Le tribunal devait rendre une décision sur l’affaire dimanche, ont déclaré des avocats et des témoins.