Le propriétaire du pub local de Kate partage un moment gênant avec Queen lors du mariage royal «  Désolé madame!  » | Royal | Nouvelles

Un propriétaire de pub local a été contraint de s’excuser auprès de la reine après avoir commis une erreur lors du mariage royal de Kate et du prince William. John Haley, le propriétaire de The Old Boot Inn dans le village où la duchesse de Cambridge a grandi, s’était entretenu avec Lorraine d’ITV au sujet du prochain anniversaire de 10 ans. M. Haley, qui a été invité à la cérémonie de l’abbaye de Westminster, a déclaré qu’il avait eu des ennuis avec la reine.

Le propriétaire a décrit le moment où il a vu Kate et William marcher dans l’allée.

Cependant, il a remarqué qu’il était la seule personne à regarder dans cette direction.

Quand il s’est retourné, il s’est rendu compte que la reine était juste en face de lui et « le fixait bien » parce qu’il faisait face à la mauvaise direction.

Il a dit « désolé madame » et a décrit le moment comme « drôle ».

Plus à venir…