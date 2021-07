Le propriétaire du restaurant Anti-Vax fait maintenant une tournée médiatique bizarre .

Plus tôt cette semaine, un restaurant à Huntington Beach, en Californie, a attiré l’attention après que le propriétaire a mis une pancarte sur la porte indiquant qu’une preuve d’être « non vacciné » est requise pour entrer.

Qu’est-ce que c’est que la « preuve d’être non vacciné » ? une facture d’hôpital ? https://t.co/A2rI4FNsfq – shauna (@goldengateblond) 27 juillet 2021

Ceci est assez clairement destiné à faire une déclaration, car il n’y a aucun moyen de prouver que vous n’avez pas reçu le vaccin. Mais un message publié sur les pages de médias sociaux du restaurant a déclaré qu’il y avait en fait des mesures anti-sécurité en place.

“Donc, pour être clair, si vous entrez dans le restaurant pour dîner et que vous souhaitez porter un masque, vous devez le retirer lorsque vous vous asseyez”, indique le message. « Si vous êtes debout à l’intérieur et attendez une table, ou attendez à l’intérieur pour ramasser de la nourriture pour vous-même ou en tant que chauffeur-livreur tiers, et que vous portez un masque, il vous sera demandé d’attendre à l’extérieur. »

Maintenant, Tony Roman, le propriétaire de Basilico’s Pasta e Vino, fait le tour du câble, et c’est… bizarre.

Tout d’abord, Roman a participé à l’émission de Chris Cuomo sur CNN. Lorsqu’on lui a demandé si sa campagne anti-masque n’était qu’un coup publicitaire, Roman a répondu : “C’est un test de QI.”

“Comme je dis aux gens quand ils me demandent, s’ils sont si aveuglés par leur rage et leur haine”, a-t-il poursuivi. « Je leur dis, tu sais quoi ? Si vous ne comprenez toujours pas, nous devrions peut-être mettre un panneau indiquant que vous êtes trop stupide pour entrer dans le restaurant. Je veux dire, c’est très simple. Comme je l’ai dit, je pense que vous l’avez compris. Ai-je raison?”

Il est difficile de dire s’il a raison car rien de tout cela n’a de sens, mais je vais supposer que non, il n’a pas raison.

“Je ne sais même pas ce que vous dites en ce moment”, lui a dit Cuomo.

Lorsque Cuomo a demandé à Roman si lui ou un membre de sa famille était vacciné, le propriétaire du restaurant a demandé si Cuomo répondrait à la même question. Cuomo a immédiatement dit que oui, il est vacciné et sa famille aussi. Roman a répondu: “Vous hésitiez”, même si Cuomo ne l’était pas du tout.

Roman a ensuite répété la même question, demandant à Cuomo s’il était vacciné. Lorsque Cuomo a de nouveau dit oui, Roman lui a dit qu’il “échouait au test de QI”.

Je suis sûr que Cuomo est juste dévasté d’entendre cela.

Après son apparition sur CNN, Roman s’est ensuite rendu sur Fox News pour se vanter de ses performances.

Avez-vous déjà vu quelqu’un se vanter d’une interview qui faisait grincer des dents ? pic.twitter.com/AMvnva3IZK – Acyn (@Acyn) 29 juillet 2021

La cerise sur le gâteau de toutes ces absurdités est que, tout en s’opposant aux masques et au vaccin, Roman était également heureux de retirer 57 738 $ de fonds du programme de protection des chèques de paie du gouvernement.

Lorsque l’OC Register a contacté Roman pour commenter, il a répondu : « PPP ? C’est notre argent, pas le leur ! Ne les laissez pas vous taxer et ensuite utiliser votre argent pour construire un trésor de guerre, afin qu’ils puissent financer des programmes pour faire avancer et appliquer des mandats et des restrictions tyranniques contre vous !

OK, bien sûr. (via HuffPost)

Le représentant Mo Brooks, qui est poursuivi pour son rôle dans l’incitation à l’émeute du Capitole, et qui a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la foule à laquelle il a parlé lors du rassemblement précédant l’émeute était totalement froid, a maintenant révélé qu’il portait un gilet pare-balles caché à cette « protestation pacifique ». (via Slate) “Untitled Murder Mystery” de Searchlight a maintenant un nom – See How They Run – et une distribution impressionnante. (via Variété)

