Le propriétaire du RTX 3090 trouve un vieux gant dans un GPU à 1500 $

Image: u/antonyjeweet

Imagine ça. Vous venez de payer une tonne pour un nouveau GPU RTX 3090 Founders Edition. Vous branchez la carte, démarrez tout et… attendez, pourquoi mon GPU super cher fonctionne-t-il à 230 degrés ?

L’utilisateur de Reddit, antonyjeweet, s’est posé la même question. Étant donné que les GPU ne devraient jamais fonctionner au-dessus de 195 degrés Fahrenheit/90c, ils ont pensé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec les composants internes.

Ce genre de chose est assez rare, mais cela arrive. Le laboratoire d’Igor a rapporté plus tôt ce mois-ci comment un utilisateur avait reçu une AMD Radeon 6700 XT avec toutes les plaquettes thermiques toujours installées. Les tampons thermiques sont essentiellement de petits morceaux de plastique ou de ruban adhésif qui sont censés être retirés avant que les GPU ne soient expédiés aux utilisateurs.

Et après avoir lancé les dés et démonté son GPU pour remplacer les pads thermiques, antonyjeweet a découvert une surprise fâcheuse : un gant de doigt, caché à l’intérieur des pads thermiques :

Image: u/antonyjeweet

“Maintenant, je sais pourquoi mes températures de mémoire atteignent facilement 110c très très rapidement. Maintenant, ils restent à 86c max après 1,5 [hours] des tests de résistance. De plus, le noyau a chuté de 10c (de 75 à +/-65c après les tests de résistance) », ont-ils écrit.

Fait intéressant, Nvidia a d’abord suivi la procédure. Ils ont refusé d’honorer la garantie de la carte car antonyjeweet avait démonté le GPU, ce qui est assez standard. Cependant, après avoir découvert que quelqu’un dans la chaîne d’assemblage de Founders Edition avait laissé la petite surprise en plastique derrière, ils ont accepté d’aider Antonyjeweet s’ils le voulaient.

« Nvidia m’a d’abord dit que j’avais perdu ma garantie. Mais après avoir vu cela, ils ont dit que nous vous donnerions une garantie (je l’ai reçu par courrier). Pas d’échange ou quoi que ce soit. Si cela fonctionne bien, gardez-le, sinon, contactez-nous et nous le réparerons », a écrit l’utilisateur basé aux Pays-Bas.

Si vous vous demandez comment une telle chose se produit, la vraie réponse est qu’il y a une pénurie mondiale de puces. Les clients ne se soucient généralement pas trop du comment et du pourquoi, seulement qu’ils obtiennent l’approvisionnement de leurs nouvelles consoles flash, CPU, GPU et tout le reste dès que possible. Cette pression et cette demande écrasante entraînent souvent des conditions paralysantes pour ceux qui travaillent dans l’usine. Une usine au Vietnam qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement de Samsung et d’Apple compte environ 150 000 travailleurs vivant à l’usine à temps plein, tandis qu’un autre grand fabricant de semi-conducteurs taïwanais a forcé certains migrants à retourner dans un logement partagé malgré l’intensité de la vague COVID de ce pays.

Du côté positif, tout s’est bien passé dans ce cas. Mais c’est un rappel à tout le monde que la technologie grand public de luxe ne fonctionnera pas toujours comme annoncé. Si vous envisagez de laisser tomber des milliers pour le lancer de rayons en temps réel et toutes les cloches et sifflets à 4K, vous pourriez aussi bien passer un peu plus de temps à vous assurer qu’il fonctionne comme il se doit.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Kotaku Australia.