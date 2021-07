Le propriétaire d’un bar anglais au Danemark dit que la fête du foot éclatera celui qui gagne

Steven Carpenter restera fidèle à ses racines pour le choc de l’Angleterre contre le Danemark qu’il projette dans ses bars au Danemark (Photo: Steven Carpenter/@tipsytoadpub)

Un propriétaire de bar britannique au Danemark dit qu’il y aura une fête rugissante ce soir, peu importe qui triomphera dans l’épreuve de force de Wembley.

Steven Carpenter, originaire de Southampton, s’apprête à accueillir plus de 100 fans pour une projection de la demi-finale de l’Euro 2020 ce soir au Tipsy Toad Pub à Odense.

Il soutient l’Angleterre dans son élan historique à Wembley et célébrera avec une goutte de l’IPA danoise de sa propre brasserie si les Trois Lions l’emportent.

L’épouse de l’expatrié, qui est danoise, se joindra à la plupart de ses clients pour s’enraciner dans leur pays d’origine dans la troisième plus grande ville du pays.

Cependant, Steven, 42 ans, dit qu’il est l’un des « roligans » du Danemark – des fans qui célèbrent pacifiquement, quel que soit le résultat.

Steven, qui est également brasseur, et sa femme ont montré tous les matchs de l’Euro au Tipsy Toad ainsi qu’au Beer Cellar, un autre lieu qu’il dirige à proximité dans le centre-ville. Avec une place à l’appel final, les enjeux sont relevés ce soir et il a plusieurs paris en cours avec son staff danois.



Steven Carpenter derrière le bar du Beer Cellar Flakhaven où il y aura une fête quel que soit le score (Photo : Steven Carpenter/@tipsytoadpub)

Le fan de Southampton a déclaré: “Il y a eu une atmosphère incroyable pendant l’Euro, en particulier avec beaucoup de Londoniens et d’Irlandais qui travaillent ici.

“La meilleure chose à propos de regarder le match au Danemark, c’est que quel que soit le résultat, il y aura toujours une fête. Ce n’est pas comme au mauvais vieux temps, si votre camp perd, vous dites simplement « ça va, faisons la fête ».

« Nous avons un terme appelé roligans, qui se traduit approximativement par” hooligans calmes “. Si les choses tournent mal pour votre équipe, vous célébrez toujours.

Le Tipsy Toad accueillera environ 100 fans tandis que le Beer Cellar fait partie d’un lieu plus grand appelé Flakhaven, qui comprend également un restaurant, où jusqu’à 300 personnes se réuniront au total si la position debout est autorisée.

Mais toute bonne humeur devra se terminer avant un couvre-feu de minuit. Si l’Angleterre gagne à Wembley ce soir, Steven, propriétaire de la société de brassage Demonology Brewing, fermera ses portes et proposera quelques bières IPA appelées The Great Dane qu’il a préparées aux côtés d’une autre brasserie.

Le publicain a quitté Southampton il y a 20 ans pour parcourir le monde, occupant plusieurs emplois, notamment en tant que concierge et maître de quiz dans un pub avant de rencontrer sa future épouse au Danemark et d’ouvrir The Tipsy Toad.



Le personnel se plonge dans l’esprit de la fête du football sous les banderoles Union Jack au Tipsy Toad Pub à Odense, au Danemark. De gauche à droite : les membres du personnel Bjarne, Rasmus, Kim et Thomas, alias Iggy (Photo : Steven Carpenter/@tipsytoadpub)



Les fans soutenant différentes nations ont partagé leur passion pour le jeu au Tipsy Toad Pub (Photo : Steven Carpenter/@tipsytoadpub)

“Il y a eu une bonne ambiance ces deux dernières semaines, avec des gens qui se présentent partout dans leurs répliques de kits”, a-t-il déclaré.

«Tout le monde est sûr que le Danemark va faire le travail, même si les gens sont surpris d’être allés aussi loin.



Les fans du Danemark connus sous le nom de roligans feront la fête quel que soit le résultat de l’affrontement de leur équipe à l’Euro 2021 avec l’Angleterre (Photo: ., image de fichier)

«L’anticipation est vraiment très élevée. Même si je suis pour l’Angleterre, je pense que l’une ou l’autre équipe peut aller jusqu’au bout.

«Ici, au Danemark, les gens ne s’offusquent pas si d’autres célèbrent la défaite de leur équipe, donc il y aura toujours une fête quoi qu’il arrive.

“C’est juste un moment incroyable pour profiter du football.”

