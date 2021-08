Le propriétaire d’un magasin de New York qui a appelé les flics contre les manifestants du BLM a été condamné à payer 4,5 000 $

Un ancien propriétaire de magasin de crème glacée dans le nord de l’État de New York qui a été accusé d’avoir appelé la police et d’avoir prétendu à tort avoir été menacé par des manifestants non violents de Black Lives Matter l’année dernière a été condamné mercredi à leur payer un total de 4 500 $ pour avoir violé leurs droits civils.

La décision du juge découle d’un procès intenté par le procureur général de l’État, Letitia James, contre David Elmendorf, ancien propriétaire de Bumpy’s Polar Freeze à Schenectady, à environ 167 miles au nord de New York.

En vertu de la décision, Elmendorf doit payer 500 $ chacun à neuf manifestants qu’il a harcelés, pour un total de 4 500 $.

L’avocat de la défense d’Elmendorf, James Mermigis, a déclaré que les allégations étaient “catégoriquement fausses” et que le nom de son client était diffamé. Mermigis a déclaré qu’Elmendorf n’avait jamais reçu de citation à comparaître correctement, de sorte qu’aucune défense n’a été présentée devant le tribunal.

LES PROTESTATIONS DEVIENT DEVANT LE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL D’ATLANTA SUR UN CENTRE DE FORMATION DE POLICE MASSIF AU MILIEU DE LA PÉNURIE D’OFFICIERS

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, prend la parole lors d’une conférence de presse, le mardi 3 août 2021, à New York. (Presse associée)

Le procès de James a été le premier à s’appuyer, en partie, sur une nouvelle loi qui rend illégal la soumission d’un faux rapport de police “fondé sur la race”. La loi a été adoptée l’année dernière après qu’une femme blanche a appelé le 911 sur un ornithologue noir dans Central Park à New York et a faussement prétendu qu’il la menaçait, selon des rapports.

Elmendorf est accusé d’avoir violé la loi de l’État en proférant « de multiples menaces armées, y compris des menaces de mort, en utilisant un langage raciste désobligeant, contre des manifestants noirs pacifiques et en faisant de faux rapports à la police concernant ces manifestants », selon le procès.

Les manifestants se sont rendus dans son entreprise en juin 2020 pour manifester après que des SMS racistes qu’Elmendorf aurait écrits aient été partagés sur les réseaux sociaux.

Elmendorf a également été accusé d’avoir appelé le 911 pour signaler à tort qu’il y avait “20 manifestants armés qui menaçaient de lui tirer dessus”, selon le procès. Il aurait qualifié les manifestants noirs de “sauvages”, a ajouté le procès.

DE BLASIO INSTITUANT LA SÉGRÉGATION À NEW YORK AVEC UN VACCIN STRINGENT EDIT : TIM POOL

“Il n’y a aucune tolérance pour le harcèlement, l’intimidation ou la violence de quelque nature que ce soit contre quiconque à New York”, a déclaré James. « Alors que cette nation continue d’être en proie à la division et à la haine, cette décision envoie un message clair et critique selon lequel ceux qui perpétuent le racisme et la discrimination, y compris le dépôt de faux rapports de police fondés sur la race, seront détenus dans toute la mesure de la loi. “

“C’est un pas en avant important, mais notre travail n’est pas terminé – nous continuerons à travailler sans relâche pour nous assurer que chaque New Yorkais se sente en sécurité et protégé”, a ajouté James.

Elmendorf est définitivement interdit de faire de futures menaces contre des personnes en raison de leur race. Il lui est également interdit de brandir une arme mortelle à moins de 300 mètres “de toute personne ou groupe de personnes manifestant pacifiquement”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elmendorf travaille maintenant dans un état différent.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.